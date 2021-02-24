“شرطة الشرقية” تطيح بمواطنين جمعوا أموالًا بالاحتيال عبر تطبيقات التواصل

المناطق - الشرقية

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، المقدم محمد الشهري، بأن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال والجرائم المعلوماتية، أسفرت عن القبض على مواطنين ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط الإجرامي.

وأوضح المتحدث الإعلامي أن المواطنين في العقد الرابع من العمر، وارتكبا عددًا من الجرائم، تمثلت في استخدامهما أحد تطبيقات التواصل الاجتماعي في النصب والاحتيال بالإعلان عن وظائف مقابل مبالغ مالية.

وأضاف أن إجراءات الاستدلال الأولية كشفت عن وجود حوالات على حساب أحدهما نتيجة تنفيذهما تلك الجرائم، فيما اتُخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية كافة، وجرت إحالتهما إلى فرع النيابة العامة.