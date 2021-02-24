الرئيس الأمريكي يناقش مع الكاظمي الهجمات الصاروخية الأخيرة في العراق

المناطق - وكالات

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ناقشا خلال اتصال هاتفي أمس الثلاثاء الهجمات الصاروخية الأخيرة على القوات العراقية وقوات التحالف، واتفقا على ضرورة محاسبة المسؤولين.

وكان الكاظمي قد أعلن في وقت سابق أمس الثلاثاء، عبر تغريدة في حسابه الرسمي على «تويتر»، أنه بحث مع بايدن خلال الاتصال سبل تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والعمل على دعم الأمن والسلم في المنطقة واستمرار التعاون في محاربة تنظيم داعش.

وأضاف أنهما شددا كذلك على العمل لمواصلة الحوار الاستراتيجي بين البلدين «على أساس السيادة الوطنية العراقية».

