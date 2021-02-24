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منازل عسير تُسلم وحدة سكنية لأسرة أيتام في الحرجة

منازل عسير تُسلم وحدة سكنية لأسرة أيتام في الحرجة

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منازل عسير تُسلم وحدة سكنية لأسرة أيتام في الحرجة

منازل عسير تُسلم وحدة سكنية لأسرة أيتام في الحرجة
http://almnatiq.net/?p=954041
المناطق - عسير

سلّمت جمعية منازل عسير الخيرية، وحدة سكنية لأسرة أيتام بمحافظة الحرجة وذلك ضمن برنامج البناء الدائم والذي يعتبر أحد البرامج التي تنفذها الجمعية ، وذلك بحضور رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس “عبدالله جبران” ونائبه الأستاذ “عبدالله الكبريش” وعضو الجمعية العمومية المهندس “محمد سفر الشهراني”.

وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية أن برنامج البناء الدائم ينطلق من تنفيذ رؤية حكومتنا الرشيدة والتي تستهدف توفير الإسكانات ذات الجودة العالية للمواطنين.

وأضاف أن الجمعية تعمل على بناء و ترميم وصيانة منازل الأسر الأشد حاجة وتوفير المأوى الكريم لهم إضافة إلى تقديم أكثر من 634 دفعة دعم إيجار لعدد من الأسر الأشد حاجة للسكن بالمنطقة لتشمل خدمتها كافة مدن ومحافظات ومراكز منطقة عسير.

وقدّم المهندس جبران الشكر لكل الداعمين للجمعية من أفراد وجهات حكومية، داعيا إلى مواصلة دعم الجمعية بالتبرعات حتى تتمكن من مواصلة أعمالها وتقديم المساعدة للفقراء والمحتاجين.

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