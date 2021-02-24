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شاهد.. سائحة أمريكية وابنتها: السعودية أكثر بلد آمن للمرأة .. نستطيع التجول ليلا ونحن نحمل مليون دولار

شاهد.. سائحة أمريكية وابنتها: السعودية أكثر بلد آمن للمرأة .. نستطيع التجول ليلا ونحن نحمل مليون دولار
http://almnatiq.net/?p=954054
المناطق - الرياض

كشفت سائحة أمريكية تدعى غيل وابنتها باريس، عن تفاصيل تجربة رحلتهما في السعودية، وكيف بدت الحياة لهما خلال زيارتهما إلى المملكة.

وقالت الابنة باريس في بودكاست The Mo Show، “ما بين 50 دولة زرتها، السعودية اكثر بلد آمن للمرأة سواء للسفر إليها أو التنقل داخلها، وهذا بعكس ما نظنه سابقًا”.

وأوضحت “استطيع التجول ليلا وأنا احمل مليون دولار ولن يلمسني احد. لن تفقد شعور الحب ابدا اثناء تواجدك بها، وهذا هو الفرق بينها وبين وطني الولايات المتحدة

كما تحدثت عن جولتها في نجران، وكيف استقبلتهما أسرة نجرانية واستضافتهما بكل ترحاب، ووصفا كرم الضيافة والمعاملة الجيدة من الجميع، وهو ما وصفته أنه يفوق وطنها الأم أمريكا.

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