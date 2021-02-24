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العراق يؤكد التزامه باتفاقيات ومُعاهدات أسلحة الدمار الشامل

العراق يؤكد التزامه باتفاقيات ومُعاهدات أسلحة الدمار الشامل
http://almnatiq.net/?p=954055

أكد العراق التزامه باتفاقيات ومُعاهدات نزع السلاح وعدم الانتشار، عادًّ الانضمام العالمي إلى الاتفاقيات الدوليّة ذات الصلة بأسلحة الدمار الشامل والامتثال العالمي لها دون تمييز، يعد من الركائز الأساسية التي تُعزّز السلام العالمي.
ورحب وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في كلمة ألقاها في الجلسة رفيعة المُستوى لمُؤتمَر نزع السلاح التي عقُدت افتراضيا أمس، بمُخرجات مُؤتمَر إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النوويّة وغيرها من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط الذي عُقِدَ في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك العام الماضي.
وجدد – بحسب بيان صحفي صادر عن الخارجية العراقية اليوم – دعم العراق لإنشاء مناطق خالية من الأسلحة النووية في جميع أنحاء العالم, داعيًا المُجتمع الدولي إلى ضرورة تنفيذ القرارات بهذا الشأن.

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