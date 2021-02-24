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شاهد.. فيضة “الحيرا” برائحة نباتاتها الزكية تغازل هواة الصحراء

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شاهد.. فيضة “الحيرا” برائحة نباتاتها الزكية تغازل هواة الصحراء

شاهد.. فيضة “الحيرا” برائحة نباتاتها الزكية تغازل هواة الصحراء
http://almnatiq.net/?p=954093
المناطق-الرياض

مع اعتدال الأجواء خلال هذه الأيام تزداد نظارة الربيع وتتفتح أزهاره في العديد من الفياض والروضات في مختلف مناطق المملكة خاصة بعد موسم مطير عم ربوع البلاد.
ومن أجمل وأبهى تلك الفياض “فيضة الحيرا” أو “حيرا العصل” نسبة لوادي العصل الذي يصب فيها والتي تقع شمال شرق مدينة الرياض في الجهة الجنوبية الغربية من نفود الدهناء، والواقعة إلى الجنوب بحدود “30” كيلو متر مركز القاعية.
وتمتاز فيضة الحيرا الصغيرة الحجم الجميلة المكان برائحة الأعشاب الربيعية الزكية ومن أبرزها نبات النفل والرقما والخبيز والغريراء.

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