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صحة الجوف تطلق حملة توعية مشتركة لمواجهة كورونا تحت شعار “الثانية نوقفها”

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منطقة الجوف
فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يؤكد أهمية اتخاذ التدابير الوقائية في مساجد وجوامع المنطقة

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فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يؤكد أهمية اتخاذ التدابير الوقائية في مساجد وجوامع المنطقة

فرع الشؤون الإسلامية بالجوف يؤكد أهمية اتخاذ التدابير الوقائية في مساجد وجوامع المنطقة
http://almnatiq.net/?p=954098
المناطق - الجوف

أكد المدير العام لفرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف إبراهيم بن نزال السليمان، أهمية اتخاذ جميع التدابير اللازمة في مساجد وجوامع المنطقة، والتعامل بكل جدية مع الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون، والالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من الجهات المختصة؛ للحد من انتشار فايروس كورونا.

وشدد السليمان خلال الاجتماع الذي عُقد أمس – عبر الاتصال المرئي – مع مديري إدارات المساجد بالمحافظات التابعة للمنطقة، على الحفاظ على التباعد الجسدي، وارتداء الكمامة، والتقيد بعمليات الفرز البصري عند الدخول لمقار العمل، وتنفيذ الخطط والقرارات الصادرة من الوزارة بشأن فيروس كورونا،.

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