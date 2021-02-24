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الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة ( لاترمها)

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«بلدي بيشة» يشكل لجنة لمتابعة مراحل تصميم مشروع سوق الخضار

«بلدي بيشة» يشكل لجنة لمتابعة مراحل تصميم مشروع سوق الخضار

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منطقة الجوف

«بلدي بيشة» يشكل لجنة لمتابعة مراحل تصميم مشروع سوق الخضار

«بلدي بيشة» يشكل لجنة لمتابعة مراحل تصميم مشروع سوق الخضار
http://almnatiq.net/?p=954099
المناطق - بيشه

عقد المجلس البلدي بمحافظة بيشة جلسته رقم 59 برئاسة رئيس المجلس ناصر آل سبوان، وحضور أعضاء المجلس.

وفي بداية الجلسة رحب المجلس برئيس بلدية بيشة الجديد علي بن سعيد آل جلبان، متمنياً له التوفيق والعون، وأكد رئيس المجلس تعاون الجميع مع جهاز البلدية لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وفق توجيهات القيادة الرشيدة التي تحرص على خدمة المواطن والمقيم وتوفير سبل العيش الكريم لهم، مبينا أن الخدمات البلدية تعد من أهم الخدمات التي تحرص الدولة -رعاها الله- على توفيرها للسكان وجميع المستفيدين بمستويات ذات جودة عالية، كما أعرب المجلس عن شكره لرئيس البلدية المكلف سابقاً علي الشهراني على ما قدمه منسوبي البلدية من جهود خلال فترة تكليفه.

ثم تناول المجلس محاور الاجتماع والتي اشتملت على «استعراض تقرير المجلس خلال العام المالي 2020، مناقشة اقتراحات الأعضاء وطلبات المواطنين» ، وأقر خلالها المجلس عدد من التوصيات كان أبرزها تشكيل لجنة لزيارة أمانة عسير لمتابعة مراحل اعتماد تصاميم مشروع سوق الفواكه والخضار.

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