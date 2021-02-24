صحة الجوف تطلق حملة توعية مشتركة لمواجهة كورونا تحت شعار “الثانية نوقفها”

المناطق - الجوف

أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف حملة توعية مكثفة تحت شعار #الثانية_نوقفها, بمشاركة إمارة المنطقة والشرطة والأمانة والتعليم وفرع وزارة الشؤون الإسلامية، وملتقى إعلاميي الجوف.

وأوضحت “صحة الجوف” أن الحملة تشمل على عدد من المبادرات التوعية التي تهدف للحد من خطورة انتشار الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد, وتشمل على مبادرة “الحد من المناسبات الاجتماعية” تحت شعار #الشبةنوقفها , وتحث على التقليل من التجمعات الدورية, وحملة #عزاناسلامتكم , وتحث على أداء واجب العزاء عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي دون المصافحة والتجمعات.

كما شملت الحملة على مبادرة #نتنزهبحذر, حيث يتم تخصيص نقاط فرز بصري مع تطبيق الإجراءات الاحترازية في مواقع التنزه من المكشات والمنتزهات, عبر فرق ميدانية تقوم بذلك، ومبادرة #تعليمناسند، التي تهدف لحث المعلمين والمعلمات على تخصيص جزء من الحصص لحث الطلاب والطالبات على أهمية مواصلة الإجراءات الاحترازية الوقائية، وتخصيص فرق ميدانية للفرز البصري في الجوامع أثناء أداء صلاة الجمعة.