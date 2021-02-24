الهيئة الملكية بالجبيل تطلق حملة ( لاترمها)

قامت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بإدارة الخدمات البيئية صباح أمس بإطلاق حملة توعوية بعنوان (لاترمها) بمدينة الجبيل الصناعية وذلك للحد من انتشار ظاهرة رمي الأطعمة على الأرصفة وفي الحدائق. حيث تعتبر هذه الحملة ضمن الفعاليات التوعوية المستمرة.

حيث عملت الهيئة الملكية بالجبيل على تركيب لوحات توعوية متنقلة داخل الأحياء السكنية والتي تهدف إلى المحافظة على المنظر العام والحماية من انتشار الأوبئة والقوارض وانتشار الروائح الكريهة. ورفع مستوى جودة الحياة، وتوعية السكان بضرورة حفظ النعمة.

من جانبه أكد مدير إدارة الخدمات البيئية م. نايف آل شهاب على إن هذه الحملة تهدف إلى توعوية الساكنين بأهمية الحفاظ على النعمة والعمل على رسم صور حضارية لمدينة الجبيل الصناعية وتعزيز التوعوية والتثقيف في المدينة.

كما دعت الهيئة الملكية الساكنين إلى الاستفادة من الجمعيات المتخصصة في حفظ النعمة.

وتعتبر الحملة ضمن خطط ومبادرات إدارة الخدمات البيئية في إقامة البرامج التوعوية لجميع فئات المجتمع للمحافظة على نظافة المدينة وتقليل الأعباء التشغيلية التي تقوم بها الهيئة الملكية للمحافظة على المظهر الجمالي للمدينة.