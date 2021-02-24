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غرفة الشرقية تستعرض الأنظمة المستحدثة لـ “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” لقطاع المشاغل والمراكز النسائية

غرفة الشرقية تستعرض الأنظمة المستحدثة لـ “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” لقطاع المشاغل والمراكز النسائية

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غرفة الشرقية تستعرض الأنظمة المستحدثة لـ “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” لقطاع المشاغل والمراكز النسائية

غرفة الشرقية تستعرض الأنظمة المستحدثة لـ “الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية” لقطاع المشاغل والمراكز النسائية
http://almnatiq.net/?p=954106
الدمام - المناطق

نظمت غرفة الشرقية ممثلة بلجنة المشاغل والمراكز النسائية حلقة نقاش بعنوان “الأنظمة المستحدثة بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية”، استعرضت أبرز الإجراءات وآليات العمل الخاصة بالتوجهات الجديدة لتنظيم سوق العمل.

وتحدث اللقاء الذي استضاف عن بعد مساعد المدير العام لقطاع الموارد البشرية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية محمد الأطرش، الثلاثاء 23 فبراير 2021، وأدارها رئيسة اللجنة شعاع الدحيلان، عن أهم أبرز التحديات التي تواجه قطاع المشاغل والمراكز النسائية، حيث اكد الأطرش بان قطاع الاعمال يتجاوب مع جميع المتغيرات الحاصلة لتنظيم سوق العمل، مشيرا الى الإيجابية التي يتميز بها قطاع الاعمال في التعاطي مع المتغيرات وابداء الرأي والمشورة فيها وأيضا المشاركة في إيجاد الحلول، لافتا الى ان قطاع الاعمال لديه تجربة طويلة في سوق العمل وثرية في المعلومات التي يتشارك بها معنا.

من جهتها اثنت الدحيلان على تجاوب المسؤولين والمختصين في فرع الوزارة مع استفسارات المستثمرات في القطاع مبينة بان الوزارة تسعى بالشراكة مع قطاع المشاغل الى معالجة العديد من التحديات التي تواجهه، ومحاولة إيجاد الحلول المناسبة والمنطقية لجميع مشاكله سواء ما يتعلق بالإجراءات او الية العمل، لافتة الى ان اللقاء بحث نقاط مختلفة منها فترة تجربة الموظفة وتدربيها على متطلبات العمل ، واليات التعاطي مع الشكاوى، بالإضافة الى اهمية تعزيز ثقافة العمل لدى الجميع.

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