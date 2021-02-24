إطلاق مبادرة “تكامل” لتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في محافظات “الشرقية”

الدمام- المناطق

أطلقت غرفة الشرقية مبادرة “تكامل” التي تهدف الى تعزيز الشراكة بين مجالس الاعمال الثلاثة التي تعمل ضمن نطاق الغرفة مع 7 محافظات وهي (الخفجي،والجبيل، والقطيف، وراس تنورة، وبقيق، والقرية العليا، والنعيرية) بالتعاون مع(المجلس البلدي، والمجلس المحلي) في تلك المحافظات .

وشهدت محافظة الخفجي اليوم الأربعاء 23 فبراير 2021 انطلاقة أولى أنشطةالمبادرة “افتراضيا “بمشاركة سعادة محافظ محافظة الخفجي محمد بن سلطان الهزّاع ، الذي أشاد خلال اللقاء بالمبادرة وأهميتها في توحيد الجهود بين مجالس المحافظة الثلاثة (المحلي، والبلدي، والأعمال) قائلا بأن كل مجلس يقوم بدوره على أكمل وجه، والمبادرة تعد خط مسار جديد نسير وفقه لتطوير المحافظة وتحسين جودة الحياة وتسهم ـ بعد توفيق الله ـ في تعزيز قوة تلاحمنا وتعاوننا لتحقيق الأهداف العليا التي نصت عليها رؤية المملكة 2030

وأضاف الهزاع بأن المجلس المحلي يدعم كل الجهود التي تحقق التنمية واستدامتها، مضيفاً ” نرى أن مثل هذه اللقاءات والمبادرات ترتقي بكافة الخدمات والمشاريع، وتسعى لأن تجد الحلول للصعاب والمعوقات، وبالتالي فالحاضر مشرق والمستقبل أكثر اشراقا “.

وخلال اللقاء قال رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالحكيم بن حمد العمار الخالدي بأنه ورغم رغم الحالة التقييدية التي فرضتها الجائحة العام الماضي، فإن المؤشرات أكدت مواصلة اقتصادنا الوطني لانتعاشه ونموه، مدعومًا بعوامل عدة، يأتي من ضمنها تلك الشراكة والتكامل ومفاهيم العمل التعاوني التي انطلقت في إطارها وتحت مظلتها رؤية2030م.. موضحا بأن مبادرة «تكامل» التي تتبنّاها غرفة الشرقية تأتي ضمن جهود الغرفة المستمرة بالعمل على تعزيز فرص التعاون المشترك بين القطاع الخاص وكافة الجهات الحكومية، إيمانًا منها بأن التعاون ضرورة يفرضها العمل الاقتصادي وتفرضها الاستحقاقات الحالية.

وأكد الخالدي بأن الغرفة تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إيجاد صياغات واضحة لآليات تُرسخ التكامل بين القطاع الخاص ومجالس المحافظات، بما يُحققه التكامل والتعاون من سهولة في تبادل المعلومات واستطلاع الآراء في كافة المسائل المشتركة، وهو ما يصب في تحقيق مستهدفاتنا بدعم رؤية2030م.

من جانبه قال عضو مجلس إدارة الغرفة سعدون بن خالد العطيشالخالدي أنه وفي ظل الاستحقاقات الحالية تأخذ مبادرات تحفيز التعاون والتكامل وإعادة وضع صياغات مُحددة لتوحيد الجهود أولوية كُبـرى على أجندة كافة الجهات الحكومية وغيرها، كونها تُمثل خيارًا استراتيجيًا يدعم تحقيق النمو الاقتصادي المستدام، ويُعزز من مساهمات كافة الجهات في مسيرة الرؤية ومستهدفاتها، مؤكدا بأن التعاون والتكامل بيننا يمكّننا جميعًا من بحث التحديات ووضع أفضل الحلول الممكنة لتخطيها.

وأشار العطيش إلى أن مبادرة «تكامل» تأتي كخطوة مُقدمة من جهة الغرفة للدفع في اتجاه تعزيز فرص التكامل وتضافر الجهود والتعاون وفقًا لآليات يتم الاتفاق عليها بين الغرفة باعتبارها مُمثلة عن القطاع الخاص وبين مختلف مجالس المنطقة وفروع الجهات الحكومية فيها .. إيمانًا بأن التكامل هو الأداة الفاعلة في نسج خيوط التعاون الوثيق وتبادل المعلومات والخبـرات، بما يُحقق التميـز في الأداء ورفع معدلات القدرة على معالجة التحديات ذات الشأن الاقتصادي، فإن تحقيق التكامل، إنما يفضي إلى التنافسية الإيجابية في المملكة بمستويات عالية من الأداء والإنتاجية.

وذكر بأن المبادرة تعتمد على عدة ركائز تتمثل في تفعيل آلية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واتباع أحدث الطرق والتقنيات في تسويق الفرص الاستثمارية لقطاع الأعمال في المحافظات، ودعم قطاع رواد الأعمال للمشاريع الحديثة، وتذليل المعوقات والصعوبات التي تواجههم، وتخصيص مشاريع استثمارية لهذه الفئة، ودعمهم بالحلول الاستشارية والتمويلية، وتشجيع خدمات التحول الرقمي بالمحافظات للقطاعين العام و الخاص، وتعزيز الدور الاعلامي لتغطية فعالية وأنشطة المبادرة وركائزها الاستراتيجية.

من جانبه استعرض رئيس بلدية الخفجي محمد بن حزام الحميداني عددا من المشروعات التي عرضتها البلدية للاستثمار والتي تشكل قيمة مضافة للمحافظة وتسهم في نموها وتطويرها، وتتفاوت بين مشاريع تجارية وخدمية وسياحية وإعلامية وغير ذلك، وأورد حوالي 17 مشروعا عرضتها البلدية على المؤسسات، حيث تمت ترسية 9 مشاريع منها، كما أن ثمة عددا من المشاريع لا تزال قيد الدراسة منها بعض الشاليهات على كورنيش محافظة الخفجي.. مؤكدا بأن الهدف هو تحسين جودة الحياة الذي أكدت عليه رؤية المملكة 2030

أما رئيس مجلس أعمال غرفة الشرقية بمحافظة الخفجي مرزوق البلوي فقد أكد بأن المبادرة تعد فأل خير على المحافظة، وأن المستقبل أفضل. شاكرا كافة الجهات الحكومية المعنية على دعم إعادة افتتاح فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في محافظة الخفجي.

والحال نفسه قاله رئيس المجلس البلدي خالد بن شحاذة العنزي بأن المجلس منفتح على كافة الأفكار والاقتراحات التي تسهم في تطوير المحافظة، وهو مستمر في العطاء لكل ما من شأنه تحقيق هذا الهدف والله الموفق

وبعد ذلك تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل تنسيقي من ممثلي المجالس الثلاثة، بعد أن شهد اللقاء مناقشات مطوّلة تدور حول سبل تفعيل المبادرات التي تقدمها المجالس الثلاثة لتطوير المحافظة.