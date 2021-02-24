نائب المحافظ للتدريب يتفقد المنشآت التدريبية ببيشة وبلقرن

تفقد نائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للتدريب الدكتور راشد الزهراني العملية التدريبية بالمنشآت التدريبية بمحافظة بيشة , حيث زار برفقة مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبدالخالق الحفظي الكلية التقنية للبنين ببيشة والتقى بمنسوبي الكلية وعقد اجتماعا خاصاً مع إدارة الكلية حيث تم استعراض عدداً من المواضيع المتعلقة بالكلية , بعد ذلك قام نائب المحافظ بزيارة مماثلة للمعهد الصناعي الثانوي ببيشة والتقى بمنسوبي المعهد من مدربين ومتدربين واداريين , كما تفقد الزهراني مشروع الكلية التقنية للبنات بمحافظة بلقرن والذي يعد من المشاريع الضخمة بالمحافظة , ووقف على كافة الترتيبات النهائية لافتتاح الكلية وبداية التدريب فيها قريباً , وضمن الجولة في محافظة بلقرن التقى نائب المحافظ للتدريب بمنسوبي الكلية التقنية للبنين ببلقرن وتفقد العملية التدريبية واطلع على عدد من الأقسام التدريبية بالكلية حيث استمع لشرح مفصل عن عملية التدريب .

واختتم الزهراني زيارة لمحافظة بيشة بزيارة للكلية التقنية للبنات ببيشة موضحاً بأن التدريب التقني والمهني يسعى لتأهيل شباب الوطن في مختلف المهن لصناعة جيل قادر على بناء طموحات القيادة الرشيدة بالتزامن مع رؤية المملكة 2030 .