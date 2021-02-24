احدث الأخبار

” جمعية تبوك للعمل التطوعي ” تشارك مع صحة تبوك تنظيم مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك
أبرز المواد
 بلدي ظهران الجنوب يستعرض سير المشاريع ويثمن تبرع مواطنين بأملاكهم لربط القرى
أبرز المواد
 نائب المحافظ للتدريب يتفقد المنشآت التدريبية ببيشة وبلقرن
منطقة عسير
 التعاقد بعد التقاعد
منوعات
 المركز الثالث لتعليم عسير في مسابقة “الرسم الخرائطي”
أبرز المواد
 الموافقة على تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. والعوجان يتقدم بالشكر للقيادة
أبرز المواد
 ترقية 154 موظفا وموظفة بتعليم عسير
أبرز المواد
 من العرب العماليق للآبار النبوية .. الباحث “المسكي” يكشف تاريخ آبار المدينة خلال ملتقى الإرشاد السياحي
أبرز المواد
 ارتفاع سعر خام “برنت” العالمي بـ0.43%
منوعات
 وفاة رجل أمن وإصابة شخص آخر في حادث مروري بجازان
أبرز المواد
 تنبيه من «الأرصاد» لسكان عسير: توقعات بأمطار رعدية وتساقط البَرَد حتى الـ8 مساءً
أبرز المواد
 سمو أمير منطقة الجوف يعزي الرويلي في وفاة والده
أبرز المواد
” جمعية تبوك للعمل التطوعي ” تشارك مع صحة تبوك تنظيم مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك

” جمعية تبوك للعمل التطوعي ” تشارك مع صحة تبوك تنظيم مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك

أبرز المواد
بلدي ظهران الجنوب يستعرض سير المشاريع ويثمن تبرع مواطنين بأملاكهم لربط القرى

بلدي ظهران الجنوب يستعرض سير المشاريع ويثمن تبرع مواطنين بأملاكهم لربط القرى

أبرز المواد
نائب المحافظ للتدريب يتفقد المنشآت التدريبية ببيشة وبلقرن

نائب المحافظ للتدريب يتفقد المنشآت التدريبية ببيشة وبلقرن

منطقة عسير
التعاقد بعد التقاعد

التعاقد بعد التقاعد

منوعات

” جمعية تبوك للعمل التطوعي ” تشارك مع صحة تبوك تنظيم مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك

” جمعية تبوك للعمل التطوعي ” تشارك مع صحة تبوك تنظيم مركز لقاحات كورونا بمنطقة تبوك
http://almnatiq.net/?p=954162
المناطق_علي العميري

تشارك الجمعية الخيرية للعمل التطوعي بمنطقة تبوك بتنظيم دخول مركز لقاحات كورونا ( كوفيد19 ) وذلك بالتعاون مع صحة منطقة تبوك . حيث أسندت للمتطوعين والمتطوعات مهام متعددة تشمل استقبال متلقين اللقاح والترحيب بهم والتأكد من وقت وتاريخ الموعد كذلك مرافقة المتلقي حتى دخوله نقطة الفرز  الأولى. كما يشارك المتطوعون بخدمة دفع الكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة بما يضمن وصولهم للمركز بكل راحة وأمان . كذلك يعمل المتطوعين على توديع متلقين اللقاح أثناء مغادرتهم المركز وتذكيرهم بموعد الجرعة الثانية من اللقاح ، حيث تأتي مشاركة جمعية تبوك للعمل التطوعي ضمن الجهود والتعاون المثمر مع المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة تبوك وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة تبوك الرئيس الفخري للجمعية . من جانبه رفع رئيس مجلس ادارة الجمعية الأستاذ محمد بن عبدالعزيز العوده الشكر لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز على الجهود التي أولتها القيادة الرشيدة للقضاء على هذه الجائحة وتوفير اللقاح للمواطنين والمقيمين دون مقابل . كما رفع الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز  آل سعود أمير منطقة تبوك على متابعة سموه الكريم لمركز اللقاحات بمنطقة تبوك ولمعالي وزير الصحة د توفيق الربيعة و سعادة مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة تبوك د غرم الله الغامدي  وكافة العاملين في مركز اللقاحات وكافة المتطوعين والمتطوعات الذين يبذلون جهدهم ووقتهم دون مقابل مبتغين بذلك الأجر  والثواب من الله وراسمين اعظم معاني التكاتف والتعاون المجتمعي.

روابط ذات صلة

بلدي ظهران الجنوب يستعرض سير المشاريع ويثمن تبرع مواطنين بأملاكهم لربط القرى

بلدي ظهران الجنوب يستعرض سير المشاريع ويثمن تبرع مواطنين بأملاكهم لربط القرى
المركز الثالث لتعليم عسير في مسابقة “الرسم الخرائطي”

المركز الثالث لتعليم عسير في مسابقة “الرسم الخرائطي”
الموافقة على تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. والعوجان يتقدم بالشكر للقيادة

الموافقة على تنظيم هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.. والعوجان يتقدم بالشكر للقيادة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*