“البيئة” تبدأ في تطبيق اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات “نظام البيئة”

بدأت وزارة البيئة والمياه والزراعة، تطبيق اللائحة التنفيذية لضبط المخالفات وإيقاع العقوبات “نظام البيئة”.

وتهدف اللائحة إلى تحديد نطاق عمل المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اللجنة المختصة للنظر في المخالفات.

كما تهدف إلى ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات وفقا لاختصاصات المراكز البيئية، تطبيق أحكام النظام واللوائح والتحقيق فيها وإثباتها من قبل المفتشين، تنظيم عمليات التفتيش والتنسيق مع الجهات المعنية وفقا لتخصصها.