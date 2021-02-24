بلدي ظهران الجنوب يستعرض سير المشاريع ويثمن تبرع مواطنين بأملاكهم لربط القرى

عقد المجلس البلدي لبلدية ظهران الجنوب اليوم ، جلسته العادية التاسعة والسبعين ، في مقر المجلس برئاسة عوض فرحان الوادعي، وحضور رئيس البلدية عوض سعيد ال سياف وجميع الأعضاء.وأكد “الوادعي” أهمية تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من مخاطر التعرض لفيروس كورونا المستجد.

وفي بداية الجلسة ثمن المجلس عالياً تبرع مواطنين بجزء من املاكهم لربط الطريق الدائري الشرقي بمخطط الشط المؤدي الى وسط المدينة.

وقال الوادعي إن الاجتماع خصص لمناقشة سير المشاريع الجاري تنفيذها، واستعرض المجلس تقارير لجان المشاريع والاستثمار ،ونتائج زيارة المجلس لمقر الوزارة في الرياض وأمانة عسير لمتابعة دعم الوزارة لمحافظة ظهران الجنوب بعدد من المشاريع خاصة ما يتعلق بمشاريع درء اخطار السيول والصيانة الوقائية والطريق البديل غرب المحافظة واكمال البنية التحتيةلمخططات النازحين بتكلفة تزيد على 70مليون ريال خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة .واضاف الوادعي ان دراسات تلك المشاريع سلمت لامانة منطقة عسير ،بناءعلى توجيهات المسؤولين في وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان،واوضح الوادعي انه لم يعتمد في ميزانية هذا العام اي مشاريع للباب الرابع وانهم ينتظرون اي مبادرات لتلبية مطالب المواطنين خاصة مشاريع السفلتة ،وقال أن المجلس ناقش حصر المخططات السكنية والية توزيعها وفق الاليات التي سوف تعتمدها الوزارة بعد دمج وزارة الاسكان مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ،كما استعرض المجلس تقرير عن جولة المجلس لمشروع البوابة الجنوبية للمحافظة برفقة محافظ ظهران الجنوب محمد القرقاح والذي اقره المجلس عام 1436هـ وتأخر تنفيذه بسبب الاختلاف على تحديد الموقع ،ونفذ بشكل رائع ليتوافق مع مشاريع تحسين المشهد الحضري التي وجه بها صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسيرعراب التنمية والمبادرات الخلاقة ، وجولة المجلس لمشروع الاسكان ومخطط القو وضرورة تنفيذ مشروع لدرء اخطار السيول لتصريف المياه واكمال البنية التحتية في المخطط ، واوصى المجلس بعقد جلسة طارئة مع رجال الاعمال والمستثمرين لمناقشة ألية تطوير الجانب الاستثماري في المحافظة ،وفي ختام الجلسة قدم الوادعي شكره وتقديره لرئيس البلدية عوض ال سياف وجميع الزملاء في البلدية على جهودهم الكبيرة .