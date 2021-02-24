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أمير منطقة الرياض يدشن فعالية “المشي صحة”

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أمير منطقة الرياض يدشن فعالية “المشي صحة”

أمير منطقة الرياض يدشن فعالية “المشي صحة”
http://almnatiq.net/?p=954176
المناطق_الرياض

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, فعالية “المشي صحة” التي تنظمها جمعية “إعلاميون”.
جاء ذلك خلال استقبال سموه, نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالعزيز العيد, ومدير مشروع المشي صحة خالد الباز وأعضاء الفريق.
واستمع سموه لشرح عن برنامج الفعالية التي تهدف إلى التشجيع على رياضة المشي وأهميتها لكل أفراد العائلة وانعكاساتها على الصحة العامة وكونها إحدى مستهدفات رؤية المملكة 2030 من خلال الاهتمام بالجوانب الاجتماعية والصحية.
ونوه سموه بالفعالية وبجهود القائمين عليها, مؤكداً دور المؤسسات في دعمها وإيصال رسالتها.

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