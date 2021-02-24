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“الأراضي البيضاء”: تسجيل قطعتي أرض بمساحة 11,5 مليون م2 وفرض الرسوم عليها بأثر رجعي في مكة

“الأراضي البيضاء”: تسجيل قطعتي أرض بمساحة 11,5 مليون م2 وفرض الرسوم عليها بأثر رجعي في مكة

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“الأراضي البيضاء”: تسجيل قطعتي أرض بمساحة 11,5 مليون م2 وفرض الرسوم عليها بأثر رجعي في مكة

“الأراضي البيضاء”: تسجيل قطعتي أرض بمساحة 11,5 مليون م2 وفرض الرسوم عليها بأثر رجعي في مكة
http://almnatiq.net/?p=954177
المناطق_الرياض

أعلن برنامج “الأراضي البيضاء” عن تسجيله قطعتي أرض في مكة المكرمة بمساحة إجمالية بلغت 11,5 مليون م2 بعد رصد عدم تسجيلها في النظام، ضمن المرحلة الأولى التي تُعنى بالأراضي غير المطورة “الخام” بمساحة 10 آلاف م2 وأكثر، والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه في المدن التي تم تطبيق النظام فيها.

وأوضح البرنامج في بيان صحافي أنه يترتب على الأراضي التي يتم رصدها وتسجيلها من قِبل البرنامج وليس من قِبل مالكها فرض مخالفة عدم تسجيل للأرض، إضافة إلى فرض الرسوم المستحقة على الأرض بأثر رجعي، وذلك في إطار استهداف البرنامج الحد من الممارسات الاحتكارية للأراضي والإسهام في إيجاد سوق عقاري متوازن.

وأشار إلى أن هناك العديد من الأراضي الخاضعة للرسوم تم تطويرها خلال الفترة الماضية في المدن المستهدفة، مؤكداً أن تطبيق الرسوم مازال يحقق أهدافه من خلال تفاعل أصحاب الأراضي الخام بتطويرها، كما أن جزء من العوائد التي تم فرضها خلال الفترة الماضية تم صرفها لتطوير البنية التحتية في عدد من المشاريع الإسكانية في مختلف مناطق المملكة كما نصت عليه اللائحة التنفيذية لبرنامج “الأراضي البيضاء”.

وأكد البرنامج أن الرسوم لا تُطبّق عند إنجاز تطوير الأرض باعتماد المخطط اعتمادًا نهائياً أو بنائها خلال سنة من تاريخ صدور أمر السداد (الفاتورة) عليها والواقعة ضمن النطاق المُعلن عنه عند إطلاق البرنامج في مرحلته الأولى 2017، وذلك بهدف تحفيز التطوير وزيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الممارسات الاحتكارية وتحقيق التوازن في القطاع بما يعود بالنفع على المواطنين.

ويتضمن برنامج الأراضي البيضاء 4 مراحل، تستهدف المرحلة الأولى الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف م2 فأكثر الواقعة ضمن النطاق الذي تحدده الوزارة، والثانية الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2، والثالثة الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد ما دام مجموع مساحتها يزيد على 5 آلاف م2، أمّا المرحلة الرابعة فتستهدف الأراضي المطوّرة العائدة لمالك واحد في مدينة واحدة، ما دام مجموع مساحتها يزيد على 10 آلاف م2، ويمكن الاطلاع على تفاصيل الدورات الفوترية المُتعلقة بالمدن الخاضعة للنظام من خلال زيارة الرابط https://lands.housing.sa/ar.

يذكر أن برنامج الأراضي البيضاء أعلن خلال الفترة الماضية عن بدء تطبيق الرسوم في (المدينة المنورة، حاضرة عسير، والطائف ومنطقة جازان)، لتنضم إلى (الرياض، مكة المكرمة، حاضرة الدمام، جدة)، كما أن البرنامج يعمل على استكمال التجهيزات النهائية لتطبيق رسوم الأراضي في مدن إضافية.

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