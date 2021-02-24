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“الأسهم السعودية” و”نمو” يغلقان على انخفاض

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“الأسهم السعودية” و”نمو” يغلقان على انخفاض

“الأسهم السعودية” و”نمو” يغلقان على انخفاض
http://almnatiq.net/?p=954178
المناطق_الرياض

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم، منخفضاً 35.95 نقطة ليقفل عند مستوى 9115.76 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 16.7 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 540 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 655 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 28 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 165 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات عذيب للاتصالات، والبلاد، وساسكو، وعسير، والتصنيع الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات بحر العرب، والجوف، وزجاج، والفخارية، والمصافي فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.84% و 10.00%.

فيما كانت أسهم شركات عسير، وكيان السعودية، ومتطورة، والتصنيع، والإنماء هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات المصافي، والراجحي، وزجاج، ومتطورة، وأسواق المزرعة هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 785.94 نقطة ليقفل عند مستوى 26535.91 نقطة، وبتداولات بلغت 79 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 775 ألف سهم تقاسمتها 2057 صفقة.

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