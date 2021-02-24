“تعليم القصيم” تطلق ”حقيبة السلامة الالكترونية”

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أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الأمن والسلامة المدرسية مبادرة ” حقيبة السلامة الالكترونية ” في جميع المدارس التابعة لمكاتب التعليم .وأوضح مدير إدارة الأمن والسلامة المدرسية بتعليم القصيم عبدالمحسن الحربي خلال اللقاء الافتراضي بقائدي وقائدات المدارس ومنسقي ومنسقات الأمن والسلامة بأن مبادرة ” حقيبة السلامة الالكترونية ” تستهدف الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية بهدف نشر ثقافة السلامة وتزويدهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات اللازمة ، وذلك من خلال تعزيز وتنفيذ البرامج التوعوية عبر المنصات التعليمية ،لضمان صحة وأمن وسلامة الطلاب والطالبات وتوفير بيئة آمنة لهم ، مشيراً إلى أنه تم وضع أيقونة لمبادرة “حقيبة السلامة الالكترونية ” في موقع الإدارة العامة الرسمي تحوي على برامج توعوية وتثقيفية عن الأمن والسلامة والمبادئ الأساسية والإجراءات المتعلقة بالأمن والسلامة ، كما تضمنت شرحا لآلية تفعيل الحقيبة وتنفيذها في المنصة .وتناول اللقاء كيفية التعامل مع متطلبات الأمن المدرسي ، والمنظومة الأمنية وبرامج الأمن والسلامة ، و مناقشة ملاحظات السلامة في المنشآت التعليمية .يذكر أن هذه المبادرة تعد من المبادرات النوعية التي تسعى الإدارة العامة من خلالها على الحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وضمان استمرار رحلتهم التعليمية عن بعد بأمان .