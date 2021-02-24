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أمانة الشرقية تنفذ 1300 جولة رقابية وتُغلق (26) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية

أمانة الشرقية تنفذ 1300 جولة رقابية وتُغلق (26) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
http://almnatiq.net/?p=954199
المناطق_الدمام

نفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الثلاثاء 11/7/1442هـ، 1300 جولة رقابية، و63 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، نتج عنها إغلاق 26 مُنشأة تجارية مخالفة، وتحرير 44 مخالفة للإجراءات الاحترازية، والتكدس، إضافة لعدم التزامها بإبراز تطبيق ” توكلنا “؛ في الأسواق والمراكز التجارية والمولات، وتأتي هذه الجولات الرقابية المكثفة للتأكد من تطبيق كافة المنشآت التجارية للإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقالت الأمانة أن مركز البلاغات 940 تلقى أمس 25 بلاغ، حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت استمرار الجولات الرقابية على كافة الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، وإغلاق المخالف منها للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بمكافحة فيروس كورونا.

ودعَت أمانة الشرقية الجميع الى ضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة للإجراءات الاحترازية، وما يأتي ضمنها، وذلك عبر التواصل من خلال مركز 940 لمعالجتها.

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