أمين الاحساء يتفقد مشروع ( ردم المردم القديم ) وتحويل الغاز الى طاقة كهربائية

المناطق_الأحساء

أوضح أمين الاحساء المهندس فؤاد بن خالد الملحم ان مشروع المردم البيئي الهندسي بالاحساء يعتبر الأول من نوعه على مستوى المملكة ، ويهدف الى تعزيز استراتيجيات الأمانة في تطبيق وسائل المحافظة على البيئة عبر استخدام عناصر تقنيات الردم الصحي ، ورُوعي في تنفيذه محاكاة عناصر واشتراطات البيئة بأحدث التجهيزات بنظام الخلايا الهندسية وتكون هذه الخلايا مُبطنة بطبقة تمنع تسرب العصارة لباطن الأرض واختلاطها بالمياه الجوفية ، مع الاخذ في الاعتبار ان خطط الأمانة تم فيها مراعاة النمو السكاني وارتفاع معدلات النفايات مستقبلاً ، لافتاً الى ان المشروع يضم مشاريع استثمارية عدة منها ( محطة فرز النفايات المنزلية، محطة فرز وتدوير المخلّفات الإنشائية ) ، ويأتي ذلك كجزء من تحقيق رؤية وزارة الشؤون البلدية والقروية والاسكان في برنامج التحول الوطني ، تمشياً مع خطوات تحقيق رؤية المملكة 2030في جانب التطوير الخدمي للقطاع البلدي واشراك القطاع الخاص في مسيرة التنمية والتطوير ، بمتابعة وتوجيهات وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل ،جاء ذلك خلال جولته التفقدية للوقوف على الخطوات التنفيذية لمشروع ردم المردم القديم والعمل على استخلاص الغاز وتحويله الى طاقة كهربائية ، كماتفقد الملحم محطة فرز النفايات المنزلية ومحطة فرز وتدوير المخلّفات الانشائية والمردم البيئي الجديد ، بحضور وكيل الأمين للخدمات المهندس فهد الزهراني ومدير عام الإدارة العامة للنظافة أيمن الظفر .وشهدت الجولة التفقدية لأمين الاحساء مناقشة سير الخطط التنفيذية ” الآنية والمستقبلية ” لادارة النظافة ، والاطلاع على الآليات والخطوات التشغيلية لغرفة القيادة والتحكم والتي تم استحداثها مؤخراً ، وأشار مدير عام الإدارة أيمن الظفر الى ان انشاء غرفة القيادة والتحكم يهدف الى مراقبة اداء مقاولي النظافة بمدينتي الهفوف والمبرز وذلك من خلال انظمة التتبع الآلي لمعدات النظافة ونظام قياس مؤشرات الأداء للخدمات ، ومن مهامها ( مراقبة حوالي 385 مركبة وآلية عبر نظام تتبع آلي حيث يتم متابعتها مباشرةً وتحديد موقع عمل المركبة اوالآلية وسرعتها وحالتها او عن طريق التتبع التاريخي لعرض مسارات المعدات في فترات سابقة والتأكد من الالتزام بالخطط التشغيلية كما يتم قياس نسب الانجاز لتفريغ الحاويات والكنس الآلي ، الاستعراض المباشر لملاحظات النظافة الميدانية المرصودة بواسطة مشرفي الاستشاري الميدانيين ومتابعة عمليه معالجة الملاحظات حيث يتم مسح جميع الاحياء يومياً والتأكيد على تنفيذ مقاولي النظافة بالخدمات على الوجه الاكمل ورفع الملاحظات الميدانية اولاً بأول ) .