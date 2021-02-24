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وزير الإعلام اليمني: إيران تضغط على ميليشيا الحوثي لاستهداف منشآت مدنية بالسعودية

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وزير الإعلام اليمني: إيران تضغط على ميليشيا الحوثي لاستهداف منشآت مدنية بالسعودية

وزير الإعلام اليمني: إيران تضغط على ميليشيا الحوثي لاستهداف منشآت مدنية بالسعودية
http://almnatiq.net/?p=954206

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إنه بات واضحا الضغط الإيراني على مليشيا الحوثي الإرهابية لممارسة التصعيد العسكري عبر هجمات انتحارية بجبهات مأرب والهجمات الإرهابية على الأعيان المدنية في المملكة، واستخدامها المليشيا كورقة ضغط على المجتمع الدولي والإدارة الأمريكية لانتزاع مكاسب تتعلق باعادة إحياء “الاتفاق النووي”.

وأضاف عبر حسابه على “تويتر”، اليوم، أن مليشيا الحوثي تمر بمأزق كبير بعد فشلها في تنفيذ المهمة الموكلة إليها، والاستنزاف اليومي لعناصرها وعتادها في مختلف جبهات محافظة مأرب، في ظل حالة الجمود التي يمر بها الملف التفاوضي الإيراني، ومنع طهران المليشيا من وقف تصعيدها أو الإذعان لدعوات التهدئة كي لا يؤثر على موقفها التفاوضي.

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، بمواقف صارمة إزاء دور إيران الخبيث في اليمن ودفع مليشيا الحوثي للتصعيد وإشعال فتيل المواجهات في جبهات مأرب، وتقويض دعوات التهدئة وحل الأزمة سلميا، دون اكتراث باستمرار نزيف الدم والمعاناة الإنسانية المتفاقمة.

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