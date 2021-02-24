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منح 92 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح 92 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
http://almnatiq.net/?p=954211
المناطق_واس

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ على منح 92 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة، وذلك لتبرعهم بأحد أعضائهم الرئيسية سواء أكان العضو من حيّ أو من متوفى دماغيًا.
وفيما يلي أسماء المتبرعين والمتبرعات: ابتسام العنزي، إبراهيم بادحدوح، إبراهيم السلامة، أحمد الشاطري، أحمد عسيري، أحمد الحازمي، أسامة المطرفي، أسماء بن جريس، أشواق الباهلي، صاحبة السمو الأميرة سارة بنت فيصل بن فهد، البراء العباس، الدانة الحجي، أم النصر إبراهيم، أحمد الفراجي، تهاني الرويلي، جابر مجرشي، جلال كردي، حامد الفقيه، حسين أبو حية، حسين اليامي، حصة عبيدان، حصة القحطاني، خالد المالكي، دلال السبيعي، دلال آل ربح، ديمة الرويلي، راضي الرويلي، ربى التويجري، روان الغامدي، ريم العفالق، سارة الشهاب، سالم الكليب، سعد الأسمري، سعود العوفي، سماح العنزي، شروق الهويريني، شيخة الدوسري، صنيتان الرشيدي، عادل الحربي، عبدالرحمن الغامدي، عبدالرحمن القيشان، عبدالرؤوف المهاوش، عبدالعزيز الثعلبي، عبدالله العنزي، عبدالله الشمري، عبدالله العتيبي، عبدالله المجنوني، عبدالله الحربي، عبدالمجيد العتيبي، عبدالمحسن الأسمري، عدنان بلخير، عماد العمري، عمر الضرغام، غادة الوعلان، فرح العلي، فهد الدوسري، فهد الأحمري، فهد المبارك، فهد العنزي، فيصل المالكي، فيصل القحطاني، كمال عسيري، لطيفة الصقور، لؤي آل زاهر، ماجد الغامدي، محمد اليامي، محمد دراج، محمد الشهري، محمد البقمي، محمد العبدالكريم، محمود البلوي، مشاري سهل، مشاري الوادعي، مشاعل حمدي، معتز شمس، منال الرويلي، منصور السهيمي، منيرة العنزي، مها السهلي، مؤيد بن جبل، ناصر القحطاني، ناصر الشمري، نائل الرشيدي، نبيل الرشيدي، نهى العنزي، نوال الشمري، نوال الصيقل، نوح الخليفة، نور النافعي، نوره جديبي، نوره السبيعي، ياسر حيدري.

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