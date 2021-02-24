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أكثر من 400 مشارك ومشاركة يعملون على رفع الأداء التدريسي وتحسين نواتج التعلم في الرياضيات

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أكثر من 400 مشارك ومشاركة يعملون على رفع الأداء التدريسي وتحسين نواتج التعلم في الرياضيات

أكثر من 400 مشارك ومشاركة يعملون على رفع الأداء التدريسي وتحسين نواتج التعلم في الرياضيات
http://almnatiq.net/?p=954222
المناطق_الدمام

  أكد مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، حرص وزارة التعليم للوقوف على نجاح خارطة برامجها الواسعة وفقاً لأعلى معايير الجودة والتميز، الأمر الذي يحدونا في تعليم الشرقية لتحمل المسئولية وبذل المزيد من الجهود والوقوف على جاهزية جميع البرامج والمشاريع التي تلقي بظلالها في نهاية المطاف على مخرجها النهائي والمتمثل في أبنائها الطلبة والعمل على الرفع من مستواهم العلمي والفكري والسعي لبناء جيل متميز ينافس عالميًا ويسهم في تحقيق تطلعات وطنه في ظل الرؤية الطموحة للمملكة .،

     وأشار المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، إلى مشاركة 421 مشرفاً ومشرفة ومعلم ومعلمة للرياضيات ممثلين عن تعليم المنطقة الشرقية وتعليم محافظتي الأحساء وحفر الباطن مساء أمس في اللقاء التعريفي لجائزة “جسر للريادة في الرياضيات” والذي نظمته إدارة تعليم الشرقية ممثلة في مركز التميز عبر المنصات الالكترونية عن بعـــد وذلك بهدف التعريف بالجائزة والاستفادة من مميزاتها التي تسهم في رفع الأداء التدريسي وتحسين نواتج التعلم في الرياضيات

     وفي هذا الصدد لفت الباحص، إلى حزمة من المحاور التي شارك في تقديمها كلٍ من رئيس جمعية جسر والمشرف على الجائزة الدكتور بندر المحسن، والمدير التنفيذي للجائزة الدكتور عبدالله النذير، وبمشاركة عضو اللجنة العلمية للجائزة الدكتورة نوال الراجح، وأضاف حيث تم الوقوف على التعريف بالجمعية السعودية للعلوم الرياضية جسر، مروراً بالتعريف بجائزة جسر للريادة في الرياضيات، وصولاً للتعريف بدليل معايير الجائزة.

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