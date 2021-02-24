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أربعة إصابات بينها وفاة في حادث وقع ببسيطا الجوف

أربعة إصابات بينها وفاة في حادث وقع ببسيطا الجوف
http://almnatiq.net/?p=954226

تعرض أربعة أشخاص لإصابات متفرقة نتيجة حادث تصادم وقع بعد ظهر اليوم الأربعاء في أحد المشاريع الزراعية بمنطقة الجوف.

وفي تفاصيل البلاغ الذي ورد لغرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة الجوف من مواطن وذلك عند الساعة 14:28 والذي أفاد بوقوع حادث داخل شركة الجوف الزراعية ونتج عنه إصابة واحد.

وبناء عليه تم ترحيل البلاغ لفرقة إسعافية واحدة بعدها تم التواصل من قبل غرفة العمليات مع المبلغ والذي افاد بوجود أربعة إصابات بالمجمل حيث تم تدعيم الموقع بفرقتين اسعافيتين وفرقة ثالثة من جهة أخرى حيث تم التعامل مع جميع الحالات بمعالجة حالة بالموقع ونقل حالة لطوارئ مستشفى ميقوع العام وحالة لطوارئ طبرجل العام.

وتهيب هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف جميع طالبي الخدمة الإسعافية عند طلبها بتحري الدقة عند طلب الفرق الإسعافية لا سيما بالحوادث المرورية من حيث عدد المصابين ودقة الموقع لكي لا ينعكس سلباً ويسبب في تأخر تقديم الخدمات الطبية الإسعافية.

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