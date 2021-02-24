أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية جديدة بالمنطقةبتكلفة أكثر من 34 مليون ريال

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دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم مشاريع صحية وبلدية بلغت تكاليفها أكثر 34 مليون ريال ، وذلك ضمن المشاريع التنموية الجديدة التي تم إنجازها مؤخرا.

واستهل سموه جولته الميدانية بتدشين مشروع تقاطع طريق مركز الدليمية مع طريق القصيم – المدينة المنورة السريع ، الذي نفذته وزارة النقل بتكلفة بلغت 22.135.129 ريال ، واستمع سموه إلى شرحٍ موجز من مدير عام فرع وزارة النقل بالمنطقة المهندس محمد الشمري ، عن المراحل التي مر بها المشروع وما يخدم من طرق مرتبطة به لتسهيل الحركة المرورية.

عقب ذلك زار سمو أمير منطقة القصيم مبنى مركز الرعاية الصحية الأولية بالصمعورية الذي تم الانتهاء من انشائه مؤخرا بتكلفة وصلت إلى مليون ريال ، حيث قص سموه شريط الافتتاح ، واطلع على الخدمات الصحية التي يقدمها المركز ، مستمعا لشرح مفصل عن خدمات المركز الصحية من الرئيس التنفيذي للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور سلطان الشائع.

إثر ذلك اطلع الجميع على عرضٍ مرئي عن مركز الرعاية الصحية الأولية بالصمعورية والخطوات التي مر بها خلال التنفيذ.

وفي نهاية الزيارة كرم سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل الداعمين للمركز الصحي والمساهمين في تنفيذ المشروع ، مشيداً بما قدموه من جهود لإنجاز مشروع مبنى المركز الصحي.

بعد ذلك تفقد سموه مجمع أبي بكر الصديق الخيري بمركز الصمعورية الذي يضم جامع وجمعية الدعوة والإرشاد ودور تحفيظ القرآن ووقف خيري ومشروع حفظ النعمة ، الذي بني على نفقة عواض العوفي ، بمساحة إجمالية 2500 م2.

وخلال زيارته لمركز الصمعورية أيضاً دشن سمو أمير منطقة القصيم المشاريع البلدية الجديدة ، التي بلغت تكلفتها أكثر من 11 مليون ريال ، وتشمل مشاريع بلدية لسفلتة الطرق ، ودرء مخاطر السيول ، وإنارة الأحياء والمرحلة الأولى لتطوير المنتزة ، وملاعب رياضية وتحسين مداخل المركز .

وبارك صاحب السمو الملكي الامير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم تدشين تلك المشاريع الصحية والبلدية الجديدة بمركز الصمعورية ، موكداً سموه بأن ما حظيت به المنطقة من مشاريع تنموية جديدة يأتي بفضل الدعم السخي والاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين – حفظها الله – ، مشيراً إلى أن المنطقة – ولله الحمد – تشهد مشاريع جديدة ستسهم في دعم مسيرة التنمية وتوفير الخدمات للمواطنين والمقيمين.