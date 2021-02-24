احدث الأخبار

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية
أبرز المواد
 تعليم الخرج يقيم دورة بعنوان ” أساسيات التصوير الفوتوغرافي “
منطقة الرياض
 الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”
محليات
 «الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية جديدة بالمنطقةبتكلفة أكثر من 34 مليون ريال
أبرز المواد
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)
أبرز المواد
 أربعة إصابات بينها وفاة في حادث وقع ببسيطا الجوف
أبرز المواد
 أكثر من 400 مشارك ومشاركة يعملون على رفع الأداء التدريسي وتحسين نواتج التعلم في الرياضيات
أبرز المواد
 منح 92 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: إيران تضغط على ميليشيا الحوثي لاستهداف منشآت مدنية بالسعودية
أبرز المواد
 السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة
أبرز المواد
 “النغيثر” يثري حضور ملتقى الإرشاد السياحي السابع بسرد تاريخ النقوش الإسلامية
أبرز المواد
وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية

أبرز المواد
تعليم الخرج يقيم دورة بعنوان ” أساسيات التصوير الفوتوغرافي “

تعليم الخرج يقيم دورة بعنوان ” أساسيات التصوير الفوتوغرافي “

منطقة الرياض
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”

محليات
«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة

«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة

أبرز المواد

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)
http://almnatiq.net/?p=954231
المناطق_ الرياض

استقبل معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي في مكتبه بالوزارة يوم أمس الأمين العامة للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء) الأستاذ صالح بن خليف الدهمشي، والوفد المرفق له.
وفي بداية اللقاء رحب معاليه بالأمين العام مؤكداً حرص وزارة الدفاع لمشاركة المؤسسة في الأعمال الخيرية التي تقدمها المؤسسة.
بعد ذلك قدم الدهمشي شهادة وثيقة وقفية عبارة عن مجموعة من الوحدات الوقفية صدقة جارية لمعاليه. 
وفي ختام اللقاء شكر معاليه الضيوف على جهودهم المباركة في الأعمال الخيرية متمنياً للعاملين بالمؤسسة دوام التوفيق والنجاح.

روابط ذات صلة

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية

وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”
«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة

«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*