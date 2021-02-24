احدث الأخبار

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”
محليات
 «الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة
أبرز المواد
 أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية جديدة بالمنطقةبتكلفة أكثر من 34 مليون ريال
أبرز المواد
 ‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)
أبرز المواد
 أربعة إصابات بينها وفاة في حادث وقع ببسيطا الجوف
أبرز المواد
 أكثر من 400 مشارك ومشاركة يعملون على رفع الأداء التدريسي وتحسين نواتج التعلم في الرياضيات
أبرز المواد
 منح 92 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني: إيران تضغط على ميليشيا الحوثي لاستهداف منشآت مدنية بالسعودية
أبرز المواد
 السماح للمواطنات والمواطنين المتزوجين من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ مباشرة
أبرز المواد
 “النغيثر” يثري حضور ملتقى الإرشاد السياحي السابع بسرد تاريخ النقوش الإسلامية
أبرز المواد
 أمانة الشرقية تنفذ 1300 جولة رقابية وتُغلق (26) منشأة تجارية مخالفة للإجراءات الاحترازية
أبرز المواد
 أمين الاحساء يتفقد مشروع ( ردم المردم القديم ) وتحويل الغاز الى طاقة كهربائية
أبرز المواد
الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”

محليات
«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة

«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة

أبرز المواد
أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية جديدة بالمنطقةبتكلفة أكثر من 34 مليون ريال

أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية جديدة بالمنطقةبتكلفة أكثر من 34 مليون ريال

أبرز المواد
‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)

أبرز المواد

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”

الرئيس العام لشؤون الحرمين يدشن تطبيق الموارد البشرية “بادر”
http://almnatiq.net/?p=954243
المناطق - واس

دشن معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس اليوم مبادرة الإدارة العامة للموارد البشرية “بادر” الرامية إلى مواصلة تحسين عمليات الموارد البشرية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.
وأكد معاليه خلال التدشين أهمية التقنية والتطبيقات الحديثة في تحسين منظومة العمل الميداني والإداري، ودورها الكبير في نجاح خطط الانطلاقة المستقبلية والتحولات الرقمية ٢٠٢٤.
وتتنوع برامج المبادرة بين نزول قيادات ومنسوبي الإدارة العامة للموارد البشرية لميدان المسجد الحرام للقاء العاملين وتقديم الخدمات اللازمة لهم، مع مراعاة أوقات الورديات، وإقامة ملتقيات (عن بعد – وحضورية) تتناول موضوعات محددة لعرضها ومناقشتها مع الحاضرين، وإعداد منشورات تستهدف توعية منسوبي الرئاسة حول حقوق وواجبات الموارد البشرية.
ومن برامج المبادرة تخصيص رقم موحد لاستقبال اتصالات المستفيدين (خط مباشر) والعمل على تطوير بيئة عمل ومهارات منسوبي الإدارة العامة للموارد البشرية في مجالات حسن الاستقبال والضيافة والاستماع وتقديم الخدمات بطرق احترافية، إضافة إلى تطوير أيقونة رئيسية في بوابة الرئاسة لتقديم خدمات الموارد البشرية (خدمات إلكترونية – وتواصل – ومنشورات – ونماذج).

روابط ذات صلة

«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة

«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة
‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)

‏رئيس هيئة الأركان العامة يستقبل الأمين العام للمؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام (إخاء)
منح 92 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

منح 92 متبرعاً بالأعضاء وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة الثالثة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*