«الجوازات» توضح الاشتراطات والمستندات المطلوبة لآلية سفر المواطنين والمواطنات الجديدة

المناطق_ الرياض

أعلنت المديرية العامة للجوازات، اليوم الأربعاء، المستندات والشروط المطلوبة، كي يتم السماح للمواطنين المتزوجين والمتزوجات من غير السعوديين بالسفر عبر المنافذ.

وفي بيان، عبر حسابها على تويتر، أوضحت الجوازات، أنه بالنسبة للسعوديين المتزوجين من غير سعوديات، يسمح لهم بالسفر، إذا كانت الزوجة مقيمة خارج المملكة؛ بسبب العمل أو ظروف أحرى لا تمكنها من القدوم إلى المملكة.

وبالنسبة للسعوديات المتزوجات من غير سعوديين يمكن لهن السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج.

أما الاشتراطات المطلوبة فتتمثل في تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وفي حال عدم التمكن من تقديم تلك المستندات، فيتم التقدم بطلب تصريح سفر عبر منصة أبشر الإلكترونية وإرفاق كل المستندات المطلوبة.

ونوهت الجوازات بأنه يجب ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 3 شهور عند السفر لدول مجلس التعاون والدول العربية، و4 شهور عند السفر لباقي الدول المسموح بها.

وقد أعلنت الجوازات، اليوم الأربعاء، صدور الأمر السامي الكريم بالموافقة على تمكين السعوديات المتزوجات من غير سعوديين من السفر برفقة أزواجهن أو الالتحاق بأزواجهن الموجودين في الخارج بموجب تقديم إثبات الزواج للمسؤولين في منافذ المغادرة مباشرة، وكذلك السعوديون المتزوجون من غير سعوديات إذا كُنَّ مقيمات خارج المملكة؛ بسبب العمل أو ظروف أخرى لا تمكنهن من القدوم إلى المملكة.