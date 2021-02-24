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تعليم الخرج يقيم دورة بعنوان ” أساسيات التصوير الفوتوغرافي “

تعليم الخرج يقيم دورة بعنوان ” أساسيات التصوير الفوتوغرافي “

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تعليم الخرج يقيم دورة بعنوان ” أساسيات التصوير الفوتوغرافي “

تعليم الخرج يقيم دورة بعنوان ” أساسيات التصوير الفوتوغرافي “
http://almnatiq.net/?p=954250
المناطق - الرياض

أقامت إدارة التعليم بمحافظة الخرج ممثلة بإدارة الإعلام والاتصال يومي الثلاثاء والاربعاء الموافق ١١/٧/١٤٤٢هـ ، ١٢/٧/١٤٤٢هـ دورة تدريبية بعنوان ” أساسيات التصوير الفوتوغرافي ” قدمها المدرب المعتمد والمصور الفوتوغرافي / إبراهيم التميمي عبر منصة ويبكس .

استهدفت الدورة المنسقات والمنسقيين الاعلاميين ، حيث يتركز الحديث في الدورة على معرفة اساسيات التصوير والقواعد الذهبية والنصائح للتصوير بطرق إبداعية إضافةً الى معرفة ماهية الأخطاء الشائعة التي يقع فيها المصورين سواء بالكاميرا او الجوال وأفضل البرامج للتعديل على الصور ..

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