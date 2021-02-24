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جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطبّق نظام “الأيكون” المالي

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جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطبّق نظام “الأيكون” المالي

جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطبّق نظام “الأيكون” المالي
http://almnatiq.net/?p=954256
المناطق - واس

أطلقت جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل أولى البرامج التدريبية في معمل “الأيكون”، الذي يمثل أنموذجا لسوق الأسهم السعودي والعالمي ومعلوماتهما وأدوات التحليل وأخبار الشركات الاقتصادية.
وأوضح عميد كلية إدارة الأعمال الدكتور فيصل الحديثي أن نظام “أيكون” هو أحد الخطوات التي انطلقت في الجامعة لدعم المناهج التطبيقية، مفيدWا أن تطبيق النظام في المعمل يتضمن مجموعة من البرامج التي تقدم للمهنيين الماليين لمراقبة وتحليل المعلومات المالية والوصول لبيانات السوق والأخبار والبيانات الأساسية والتحليلات وأدوات التداول.

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