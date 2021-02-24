صحة بيشة تحصل على جائزة إحسان

المناطق - عسير

حصلت صحة بيشة على جائزة إحسان في التحسن في مستوى الخدمات على مستوى المناطق والتجمعات الصحية في المملكة، وذلك من خلال تحقيق اعلى معدل تغير ايجابي في برنامج قياس تجربة المريض للعام ٢٠٢٠م على مستوى المناطق والتجمعات الصحية وتقارير الزائر السري ،وتقارير ٩٣٧.

من جانبة قدم مدير الشؤون الصحية ببيشة الأستاذ فالح بن ناصر الشهراني شكره لسمو الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير و لمعالي وزير الصحة على هذا الدعم اللامحدود لتجويد الخدمات الصحية ورفع مستوى رضا المستفيدين، وقدم شكره وتقديره لفريق العمل بصحة بيشة على مايقدمونه من جهود مميزة.

حيث كرّم معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة عبر الاتصال المرئي اليوم، الفائزين بجائزة إحسان التي تنظمها وزارة الصحة.

الجدير بالذكر ان الجائزة تستند على قيم أساسية تتمثل بالمريض أولاً، والتنافس الإيجابي، وروح الفريق، والعدالة والشفافية، والتميز والإبداع، والتي ستُسهم بإذن الله في إحداث تغيير إيجابي في مفهوم الرعاية الصحية وتعزيز الشراكة مع المستفيدين.