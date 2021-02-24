مركز لقاحات كورونا المقام بجامعة المجمعة يبدأ باستقبال المستفيدين.. وسمو محافظ المجمعة يزور المركز

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بدأ مركز لقاحات كورونا ( كوفيد-19 ) باستقبال المستفيدين لأخذ اللقاحات ، والذي تستضيفه الجامعة بالمدينة الجامعية في المجمعة ، وذلك يوم الأحد الموافق 9/7/1442هـ ، وقد شهد المركز زيارة سمو محفظ المجمعة الأمير عبدالرحمن بن عبدالله بن فيصل ، حيث أثنى سموه خلال زيارته على ما شاهده في هذا المركز ، وعلى استضافة الجامعة له وتسخيرها لكافة المرافق الواقعة في نطاق المركز ولإمكاناتها في سبيل دعم المركز وأعماله .

ومن جانبه ذكر معالي رئيس الجامعة الدكتور خالد بن سعد المقرن بأن استضافة الجامعة لمركز لقاحات كورونا يأتي استشعاراً من الجامعة بالمسؤولية ، ومشاركةً منها في التصدي لهذه الجائحة ، وانطلاقاً من حرصها على تفعيل دورها في خدمة المجتمع ، والتكامل مع كافة القطاعات الحكومية والخاصة بما يخدم أبناء المنطقة ويحقق الأهداف المشتركة ، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تلقاه الجامعة من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز – حفظهم الله – ، هذا وقدم معالي رئيس الجامعة شكره لسمو محافظ المجمعة على متابعته ودعمه المستمر ، ولمستشفى الملك خالد بالمجمعة على جهودهم الكبيرة .

ومن جهته نوه سعادة مدير مستشفى الملك خالد بالمجمعة الدكتور خالد القحطاني بالحرص وبالدعم الكبير والمتابعة من قبل وزارة الصحة ، وتذليلها كافة العقبات في سبيل التصدي لهذه الجائحة ، وذلك انطلاقاً من الدعم اللامحدود من لدن حكومة خادم الحرمين الشريفين ، وولي عهده الأمين – حفظهم الله – ، كما أثنى على الدور الهام والكبير للجامعة في هذا المركز ، وذلك من خلال تعاونها الفاعل باستضافتها له في رحابها ، وتسخيرها للمرافق والتجهيزات ، والتي سيكون لها الأثر الكبير في سير أعمال مركز اللقاحات وتقديم خدماته على أكمل وجه – بإذن الله – .