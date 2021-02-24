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دشّن النظام الإلكتروني.. رئيس جامعة الملك خالد يطلق أعمال اللجنة الاستشارية لاختيار القيادات الأكاديمية

دشّن النظام الإلكتروني.. رئيس جامعة الملك خالد يطلق أعمال اللجنة الاستشارية لاختيار القيادات الأكاديمية
http://almnatiq.net/?p=954278
المناطق - عسير

أطلق معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي مساء اليوم الأربعاء أعمال اللجنة الاستشارية لاختيار القيادات الأكاديمية، كما دشن النظام الإلكتروني لأعمال اللجنة، وذلك بعد أن أقر مجلس الجامعة اللائحة التنظيمية لعملها.

وخلال حفل التدشين شكر معالي رئيس الجامعة رئيس وأعضاء اللجنة كما قدم شكره للإدارة العامة لتقنية المعلومات على جهودها في بناء النظام الإلكتروني والذي سيكون إضافة مميزة لعمل اللجنة، مؤكدًا أن هذه الخطوة من الجامعة تهدف إلى تطوير آلية ترشيح القيادات الأكاديمية بما يضمن جودة الاختيار.

من جانبه أوضح مستشار معالي رئيس الجامعة ورئيس اللجنة الاستشارية لاختيار القيادات الأكاديمية الأستاذ الدكتور سعيد بن صالح الرقيب أن إطلاق أعمال اللجنة والنظام الإلكتروني لها يأتي في إطار سعي جامعة الملك خالد للتميز في تمكين القيادات المؤهلة في المناصب الأكاديمية، وتحقيق مبادئ العدل والمساواة في الفرص بين أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، وتمكين الكفاءات المتميزة والقادرة على المساهمة الفاعلة في تحقيق تطلعات القيادة الحكيمة، والتفاعل الإيجابي مع الرؤية الوطنية للتنمية الشاملة.

وأضاف الرقيب أن اللجنة الاستشارية عملت جاهدة لوضع اللائحة التنظيمية مسترشدة بالتجارب الناجحة في الجامعات السعودية والعالمية، وبنت اللائحة على أسس علمية مستفيدة من الأبحاث العلمية في مجال القيادة الأكاديمية، حتى توجت مهام اللجنة بموافقة مجلس الجامعة على اللائحة، وتم بناء النظام الإلكتروني لأعمال اللجنة من خلال الإدارة العامة لتقنية المعلومات.

يذكر أن أعمال اللجنة تشمل الإعلان عن المناصب التي ترغب الجامعة الترشح لها، واستقبال طلبات الراغبين في الترشح، وتقييم المتقدمين بناء على السير الذاتية، والمقابلة الشخصية للمتقدم وعرضه التقديمي والتزكيات من وكلاء الجامعة والأقران من زملاء العمل، ثم الرفع لمعالي رئيس الجامعة بتوصيات اللجنة للاسترشاد بها في تعيين القيادات الأكاديمية.

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