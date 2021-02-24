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فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يبحث دعم فرص التوطين بالمنطقة

فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يبحث دعم فرص التوطين بالمنطقة

منطقة تبوك

فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يبحث دعم فرص التوطين بالمنطقة

فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يبحث دعم فرص التوطين بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=954281
المناطق- تبوك:

عقد فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة تبوك اليوم اجتماعاً بحضور ممثلين من إمارة المنطقة وبنك التنمية الاجتماعية وجمعية الملك عبدالعزيز الخيرية وصندوق التنمية البشرية “هدف” وذلك لدعم فرص التوطين بالمنطقة.
وناقش الاجتماع بحث الفرص الوظيفية المتاحة التي يمكن توجيه الباحثين عن العمل لها في القطاع الخاص أو الفرص الاستثمارية الصغيرة التي يتم دعمها من قبل المؤسسات الصديقة والشريكة مثل الجمعيات الخيرية وبنك التنمية الاجتماعي وصندوق الموارد البشرية (هدف) بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة لدعم توطين الوظائف لأبناء وبنات المنطقة.

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