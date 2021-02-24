احدث الأخبار

أمانة المدينة المنورة تطلق اسم “القصواء” على أحدث مشاريعها للحدائق والمتنزهات
منطقة المدينة المنورة
 الولايات المتحدة تزفُ “خبرا سارا” بشأن لقاح الجرعة الواحدة
أبرز المواد
 صالح: العراقيون يريدون حكومة نظيفة وجيلا جديدا من الساسة
أبرز المواد
 وزارة النقل تحقق جائزة “ميسم” بالفئة الذهبية
أبرز المواد
 فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يبحث دعم فرص التوطين بالمنطقة
منطقة تبوك
 دشّن النظام الإلكتروني.. رئيس جامعة الملك خالد يطلق أعمال اللجنة الاستشارية لاختيار القيادات الأكاديمية
منطقة عسير
 مركز لقاحات كورونا المقام بجامعة المجمعة يبدأ باستقبال المستفيدين.. وسمو محافظ المجمعة يزور المركز
منطقة الرياض
 ولي العهد يعلن عن إطلاق شركة السودة للتطوير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال
أبرز المواد
 بعد خسارة “مدوية”.. ماسك يفقد صدارة أغنياء العالم
أبرز المواد
 صحة بيشة تحصل على جائزة إحسان
منطقة عسير
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تطبّق نظام “الأيكون” المالي
الاقتصاد
 وزارة الدفاع تعلن عن وظائف شاغرة على برنامج المساندة الفنية بقوة الصواريخ الإستراتيجية
أبرز المواد
أمانة المدينة المنورة تطلق اسم “القصواء” على أحدث مشاريعها للحدائق والمتنزهات

أمانة المدينة المنورة تطلق اسم “القصواء” على أحدث مشاريعها للحدائق والمتنزهات

منطقة المدينة المنورة
الولايات المتحدة تزفُ “خبرا سارا” بشأن لقاح الجرعة الواحدة

الولايات المتحدة تزفُ “خبرا سارا” بشأن لقاح الجرعة الواحدة

أبرز المواد
صالح: العراقيون يريدون حكومة نظيفة وجيلا جديدا من الساسة

صالح: العراقيون يريدون حكومة نظيفة وجيلا جديدا من الساسة

أبرز المواد
وزارة النقل تحقق جائزة “ميسم” بالفئة الذهبية

وزارة النقل تحقق جائزة “ميسم” بالفئة الذهبية

أبرز المواد

وزارة النقل تحقق جائزة “ميسم” بالفئة الذهبية

وزارة النقل تحقق جائزة “ميسم” بالفئة الذهبية
http://almnatiq.net/?p=954284
المناطق - واس

حصلت وزارة النقل على جائزة “ميسم” بالفئة الذهبية، التي تمنحها جمعية المبرمجين لتكريم المنظمات والجهات والمنشآت والأكاديميات والمجتمعات والمجموعات والجمعيات التقنية والمطورين والأفراد المساهمين في إنتاج وابتكار المنتجات المفتوحة المصدر وتبنيها في المملكة العربية السعودية، وذلك في قمة المصدر المفتوح السنوية والقائمة عليه جمعية برمج (جمعية المبرمجين).
وتُعد وزارة النقل هي الوزارة الأولى والوحيدة التي قامت بتبني وتطبيق نظام تخطيط الموارد الحكومية مفتوح المصدر، وهو أحد مبادرات التميز التشغيلي ضمن إستراتيجية التحول الرقمي.
وتسعى جميع إدارات الوزارة على أتمتة جميع عملياتها وإجراءاتها بأعلى المعايير، وباستخدام أحدث التقنيات، لإنجاز جميع المشاريع وتعزيز كفاءة الإنفاق والتشغيل، ورفع مستوى الأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقًا لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030م.

روابط ذات صلة

الولايات المتحدة تزفُ “خبرا سارا” بشأن لقاح الجرعة الواحدة

الولايات المتحدة تزفُ “خبرا سارا” بشأن لقاح الجرعة الواحدة
صالح: العراقيون يريدون حكومة نظيفة وجيلا جديدا من الساسة

صالح: العراقيون يريدون حكومة نظيفة وجيلا جديدا من الساسة
ولي العهد يعلن عن إطلاق شركة السودة للتطوير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال

ولي العهد يعلن عن إطلاق شركة السودة للتطوير باستثمارات متوقعة تتجاوز قيمتها 11 مليار ريال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*