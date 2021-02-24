احدث الأخبار

محافظ الحناكية يستعرض مشاريع البلدية ويوجه ببذل الجهود لخدمة المواطنين
المنطقة الشرقية
 الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح
أبرز المواد
 إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبد العزيز الملكية
محليات
 كيف يتحور الفيروس التاجي.. ولماذا يوجد العديد من المتغيّرات في المملكة المتحدة؟
أبرز المواد
 المنتخب السعودي تحت 20 يختتم معسكر جازان بمناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر
أبرز المواد
 أمطار على منطقة الباحة
منطقة الباحة
 مطار هيثرو يسجل خسائر سنوية بأكثر من مليارين ونصف دولار
أبرز المواد
 أمانة المدينة المنورة تطلق اسم “القصواء” على أحدث مشاريعها للحدائق والمتنزهات
منطقة المدينة المنورة
 الولايات المتحدة تزفُ “خبرا سارا” بشأن لقاح الجرعة الواحدة
أبرز المواد
 صالح: العراقيون يريدون حكومة نظيفة وجيلا جديدا من الساسة
أبرز المواد
 وزارة النقل تحقق جائزة “ميسم” بالفئة الذهبية
أبرز المواد
 فرع وزارة الموارد البشرية بمنطقة تبوك يبحث دعم فرص التوطين بالمنطقة
منطقة تبوك
محافظ الحناكية يستعرض مشاريع البلدية ويوجه ببذل الجهود لخدمة المواطنين

محافظ الحناكية يستعرض مشاريع البلدية ويوجه ببذل الجهود لخدمة المواطنين

المنطقة الشرقية
الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

أبرز المواد
إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبد العزيز الملكية

إطلاق عدد من ظباء الريم والمها العربي بمحمية الملك عبد العزيز الملكية

محليات
كيف يتحور الفيروس التاجي.. ولماذا يوجد العديد من المتغيّرات في المملكة المتحدة؟

كيف يتحور الفيروس التاجي.. ولماذا يوجد العديد من المتغيّرات في المملكة المتحدة؟

أبرز المواد

المنتخب السعودي تحت 20 يختتم معسكر جازان بمناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر

المنتخب السعودي تحت 20 يختتم معسكر جازان بمناورة بين الفريقين الأبيض والأخضر
http://almnatiq.net/?p=954306
المناطق - واس

أجرى المنتخب السعودي تحت 20 عامًا اليوم، مناورةً بين الفريقين الأبيض والأخضر، وذلك في ختام معسكره الاستكشافي بمنطقة جازان، والذي جاء في إطار المرحلة الثالثة من خطة الإعداد لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.
وانتهت المناورة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك فيصل الرياضية، بفوز الفريق الأخضر بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين، والتي هدف من خلالها المدير الفني صالح المحمدي للوقوف على المستويات الفنية للاعبين في ختام مرحلة الاستكشاف الثالثة.
وجاء هذا التجمّع الثالث ضمن خطة طويلة المدى، تشمل عدة تجمعات استكشافية، تليها معسكرات إعدادية، تحضيرًا لكأس آسيا تحت 20 عامًا 2023.

روابط ذات صلة

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح

الديوان الملكي: سمو ولي العهد يجري عملية جراحية تكللت ولله الحمد بالنجاح
كيف يتحور الفيروس التاجي.. ولماذا يوجد العديد من المتغيّرات في المملكة المتحدة؟

كيف يتحور الفيروس التاجي.. ولماذا يوجد العديد من المتغيّرات في المملكة المتحدة؟
مطار هيثرو يسجل خسائر سنوية بأكثر من مليارين ونصف دولار

مطار هيثرو يسجل خسائر سنوية بأكثر من مليارين ونصف دولار

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*