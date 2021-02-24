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محافظ الحناكية يستعرض مشاريع البلدية ويوجه ببذل الجهود لخدمة المواطنين

محافظ الحناكية يستعرض مشاريع البلدية ويوجه ببذل الجهود لخدمة المواطنين

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محافظ الحناكية يستعرض مشاريع البلدية ويوجه ببذل الجهود لخدمة المواطنين

محافظ الحناكية يستعرض مشاريع البلدية ويوجه ببذل الجهود لخدمة المواطنين
http://almnatiq.net/?p=954320
المناطق - فهد المريخي

قام محافظ الحناكية فهد بن عواض المشرافي، صباح اليوم الأربعاء بزيارة لبلدية المحافظة تجول خلالها في أقسام البلدية واطلع على سير العمل، كما استمع لشرحً من رئيس البلدية المكلف محمد راضي الحربي، عن آلية العمل ، وما تقدّمه من خدمات للمحافظة والمراكز التابعة لها.
واستعرض المحافظ عدد من المشاريع التنموية القائمة في المحافظة، حيث اطلع على عرض مرئي عن المشاريع التي تم تنفيذها، والجاري تنفيذها ، فيما ناقش المشرافي المشاريع التنموية المختلفه، وأشاد بما تقدمه البلدية من خدمات للمواطنين، مؤكداً بأن التكامل بين المحافظة والبلدية هو السبب الرئيسي خلف كل النجاحات التي تحظى بها المحافظة في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، فيما حث الجميع على تكريس جهودهم في خدمة المواطنين وفق توجيهات سمو أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز وسمو نائبه، الأمير سعود بن خالد الفيصل وتحقيق تطلعات القيادة .

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