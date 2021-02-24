أمير القصيم يطلق مبادرة تشجير منتزه القشيع ويتفقد نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس

المناطق - القصيم

أطلق صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم ، مبادرة لتشجير منتزه القشيع بمحافظة الرس، وذلك على مساحة تبلغ مليون متر مربع.

وفور وصول سمو امير القصيم تم تدشين مبادرة تشجير منتزة القشيع الذي على نفقة رجل الأعمال عبد الله العذل ، مستمعاً من مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، عن مراحل تشجير المنتزة ، الذي سيتم استزراعه بالاشجار البرية ، وريّها من شبكة المياه المعالجة ومياه الأمطار.

وقد قام سموه بزرع أول شتلة من أحد النباتات البرية ،إيذانا ببدء المبادرة مشيداً بجهود جميع الداعمين والمساهمين بهذه المبادرة من رجال الأعمال والجهات الحكومية بالمنطقة ، لافتاً الانتباه إلى أن مثل هذه المبادرات الرائعة تساعد على الحفاظ بالبيئة النباتية بالمنطقة ، خصوصاً في المنتزهات البرية كمنتزة القشيع ليكون مقصدا و وجهة لأبناء المنطقة.

عقب ذلك تفقد سمو أمير القصيم مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس ، مستمعاً إلى شرحٍ موجز من قبل رئيس مجلس الغرفة التجارية بالرس فايز الحربي عن ما تم انجازه بالمشروع خلال الفترة الماضية.

إثر ذلك شاهد الجميع عرضاً مرئياً عن تجربة وطنية لأحد الشباب في التدريب على الطيران ، وأهمية وجود برامج تدريبية تدعم مثل هذه الطموحات لأبناء الوطن.

ووقف سموه على المدرج الخاص بالنادي ، مطلعاً على مواصفات المدرج والمعايير التي طُبقت فيه وفقًا لمتطلبات أندية الطيران بالتنسيق مع الجهات المعنية في ذلك.

وأوضح سمو الأمير فيصل بن مشعل في تصريح صحفي عقب الجولة أن مشروع نادي الطيران السعودي بمحافظة الرس سيكون له أثرا على دعم وجود مثل هذه الأندية ، وتمكن المهتمين بهواية الطيران ، مشيراً إلى أن النادي تم فيه مراعاة وجود الموقع والبنية التحتية الأساسية مع المدرج ، موكداً بأن الطموحات كبيرة بإذن الله لتنفيذ هذا النادي وتحقيق التطلعات المامولة.

رافق سموه خلال الزيارة وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ومحافظ الرس حسين العساف ، ومدير فرع وزارة الزراعة والبيئة والمياه بالقصيم المهندس عبدالعزيز الرجيعي ، ومدير فرع المياه بالمنطقة المهندس عبدالمحسن الفريحي.