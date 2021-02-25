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جريسلي: الأمم المتحدة حريصة على دعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية

جريسلي: الأمم المتحدة حريصة على دعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية
http://almnatiq.net/?p=954336

أكد المنسق المقيم للشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد جريسلي، حرصه على دعم قدرات البنك المركزي اليمني ورفده بالموارد اللازمة من النقد الأجنبي التي تمكنه من القيام بدوره المحوري في خدمة الجوانب الإنسانية على أتم وجه.
وأشار جريسلي خلال لقاء في مدينة عدن مع نائب محافظ البنك المركزي اليمني شكيب الحبيشي، إلى اهتمام منسقة الشؤون الإنسانية والمجتمع الدولي بدعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية.
وفي اللقاء، أكد نائب محافظ البنك المركزي اليمني، أهمية الوديعة السعودية في تأمين الموارد اللازمة لدعم استيراد السلع الأساسية، لبلاده ودورها في تعزيز سعر صرف الريال اليمني، ومحاولة السيطرة على المستوى العام لأسعار السلع الأساسية، رغم كافة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهه، بحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ).
واستعرض المسؤول اليمني، الدور الحاسم الذي يقوم به البنك المركزي اليمني في إدارة السياسة النقدية، وتوظيفها في خدمة الأغراض الإنسانية ومواجهة التحديات المعيشية للسكان المحليين.

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