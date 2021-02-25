العاهل الأردني يؤكد أهمية المنتدى العربي الاستخباري كإطار مؤسسي للعمل المشترك

المناطق - وكالات

شارك العاهل الأردني عبدالله الثاني – عبر تقنية الاتصال المرئي – في أعمال الدورة الثانية للمنتدى العربي الاستخباري التي عقدت في مدينة العقبة جنوبي الأردن أمس، بحضور رؤساء وممثلي الأجهزة الاستخبارية العربية.

وأكد العاهل الأردني، أهمية المنتدى كإطار عربي مؤسسي للعمل المشترك، وكخطوة متقدمة على صعيد التعاون الاستخباري العربي.

وبين أهمية مواجهة التحديات التي تمر بها الأمة العربية خاصة فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف، والتصدي للأزمات والمتغيرات على المستوى الدولي، وتداعيات جائحة كورونا الاجتماعية والاقتصادية والأمنية.

وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد المفاهيم، وتطوير الآليات والوسائل اللازمة لترجمته إلى نتائج عملية، مشيداً بجهود الأجهزة الاستخبارية العربية في دعم الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين.