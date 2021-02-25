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مجلس الشورى اليمني: الحوثيون وكلاء لإيران في اليمن وجماعة إرهابية لا تعرف غير العنف
http://almnatiq.net/?p=954338
المناطق - وكالات

قال رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر: إن ميليشيا الحوثي الانقلابية جماعة إرهابية لا تعرف غير العنف، كما أنهم وكلاء لإيران في اليمن.
وشدد المسؤول اليمني – خلال لقاء جمعه في الرياض مع السفير البريطاني لدى بلاده مايكل أرون – على ضرورة أن يعمل المجتمع الدولي على إلزام الحوثيين باحترام مرجعيات السلام.
وأكد بن دغر – وفقاً لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية “سبأ” – أن المرجعيات الثلاث الأساسية لإحلال السلام في اليمن ممثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216- والقرارات الأخرى ذات الصلة، لا يمكن تجاوزها ويقرها غالبية اليمنيين.
ورحب بجهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث، مشيداً في الوقت نفسه بجهود الإدارة الأمريكية الجديدة في هذا الاتجاه.
من جانبه جدد السفير البريطاني دعم بلاده للشرعية الدستورية وللتحالف العربي ولجهود المبعوث الأممي، مؤكداً حرص حكومة بلاده على أهمية الوصول إلى حلول تؤدي إلى الاستقرار وتحقيق السلام المستدام في اليمن وفقاً للمرجعيات الثلاث الأساسية.

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