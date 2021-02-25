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نائب وزير الدفاع يبحث التعاون في اتصال مع وزير الدفاع البريطاني

نائب وزير الدفاع يبحث التعاون في اتصال مع وزير الدفاع البريطاني
http://almnatiq.net/?p=954342
المناطق - الرياض

‏‎أجرى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع اتصالاً هاتفياً, بمعالي وزير الدفاع بالمملكة المتحدة بن والاس.
و‏‎جرى خلال الاتصال، بحث التعاون الدفاعي في إطار العلاقات الثنائية التاريخية والمميزة بين البلدين الصديقين، والتأكيد على ما يبذله البلدان لتحقيق أمن واستقرار المنطقة.

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