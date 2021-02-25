احدث الأخبار

6 آثار سلبية “خطيرة” للمبالغة في تناول الفستق
أبرز المواد
 ثنائية ميسي تساعد برشلونة في التفوق على إلتشي
أبرز المواد
 موديرنا: اللقاح المضاد لكورونا المتحور جاهز للاختبار
أبرز المواد
 نجل ترامب يدلي بشهادته أمام النيابة حول “فاتورة” حفل التنصيب
أبرز المواد
 أعراض الاكتئاب تزيد خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
صحة
 برنامج جودة الحياة: المملكة مركز عالمي للرياضات الكبرى باستضافتها لبطولات الفورمولا إي
أبرز المواد
 مجلس الشورى اليمني: الحوثيون وكلاء لإيران في اليمن وجماعة إرهابية لا تعرف غير العنف
أبرز المواد
 نائب وزير الدفاع يبحث التعاون في اتصال مع وزير الدفاع البريطاني
أبرز المواد
 العاهل الأردني يؤكد أهمية المنتدى العربي الاستخباري كإطار مؤسسي للعمل المشترك
أبرز المواد
 جريسلي: الأمم المتحدة حريصة على دعم جهود اليمن في تجاوز أزمته الإنسانية القاسية
أبرز المواد
 القوات الخاصة للأمن البيئي : مهامنا تشمل حماية الحيوانات البرية في المواقع كافة
أبرز المواد
 لأول مرة في تاريخ المملكة .. المركز الوطني لإدارة الدين يصدر سندات سيادية بعملة اليورو بعائد سلبي
أبرز المواد
6 آثار سلبية “خطيرة” للمبالغة في تناول الفستق

6 آثار سلبية “خطيرة” للمبالغة في تناول الفستق

أبرز المواد
ثنائية ميسي تساعد برشلونة في التفوق على إلتشي

ثنائية ميسي تساعد برشلونة في التفوق على إلتشي

أبرز المواد
موديرنا: اللقاح المضاد لكورونا المتحور جاهز للاختبار

موديرنا: اللقاح المضاد لكورونا المتحور جاهز للاختبار

أبرز المواد
نجل ترامب يدلي بشهادته أمام النيابة حول “فاتورة” حفل التنصيب

نجل ترامب يدلي بشهادته أمام النيابة حول “فاتورة” حفل التنصيب

أبرز المواد

6 آثار سلبية “خطيرة” للمبالغة في تناول الفستق

6 آثار سلبية “خطيرة” للمبالغة في تناول الفستق
http://almnatiq.net/?p=954357
المناطق - وكالات

لتناول الفستق فوائد عديدة، إذ يساعد في إنقاص الوزن، هذا إلى جانب دعم صحة القلب والأمعاء، إلا أن للمبالغة في أكل هذا النوع من المكسرات آثارا سلبية على الصحة.

ويحتوي الفستق على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، ولكن كثيرين يبالغون في تناوله، الأمر الذي يسبب لهم مشكلات صحية عديدة استعرضها موقع “بولد سكاي” المتخصص بالمواضيع والأخبار الطبية:

زيادة الوزن

يعد الفستق من المقرمشات التي يسهل أكلها، وهو ما يجعل كثيرون يتناولون كميات كبيرة منها، ليزيد وزنهم بسرعة.

كذلك يتميز الفستق بالسعرات الحرارية العالية، إذ يحتوي كوب صغير منها على 700 سعرة.

الألياف الزائدة

في حين أن تناول الألياف الموجودة في الفستق ضرورية لحركة الأمعاء، إلا أن الإفراط في أكل الألياف ليس مفيدا كما تؤكد دراسات طبية.

ويتسبب الإفراط في أكل الألياف بالقولون العصبي وتشنجات المعدة وسوء الامتصاص، لذا ينصح الأطباء بعدم تناول استهلاك كميات كبيرة من الفستق دفعة واحدة.

عدوى السالمونيلا

تشير دراسات إلى إمكانية احتواء الفستق على بكتيريا السالمونيلا والتي لها تأثير قوي على كبار السن والرضّع لضعف جهاز المناعة لديهم.

ويؤدي الإصابة بالسالمونيلا إلى ارتفاع في درجة حرارة الجسم، هذا إلى جانب الإسهال، ومشكلات في الجهاز الهضمي.

الأكريلاميد.. رعب السرطان

يخفض تحميص الفستق من فرص التعرض لبكتيريا السالمونيلا الضارة، إلا أن هذه العملية قد تؤدي لظهور مادة “الأكريلاميد”، والتي تحمّلها دراسات وأبحاث طبية عديدة مسؤولية المساهمة في زيادة نمو الخلايا المسببة للسرطان في جسم الإنسان.

رفع ضغط الدم

يمثل الفستق المحمّص القسم الأكبر من استهلاكنا لهذا النوع من المكسرات، وهو ما يعني كميات كبيرة من الملح والصوديوم، والتي تتسبب بأمراض القلب والأوعية الدموية، بالإضافة إلى ضغط الدم العالي.

ووفق دراسة طبية، فإن كل 28.3 غرام من الفستق يحتوي على 121 ميليغرام من الصوديوم.

حصوات الكلى

قد يخل استهلاك الفستق بكميات كبيرة بتوازن البوتاسيوم في الجسم، ويساعد وجود أملاح “الأكسالات” وحمض “الميثيونين” في الفستق على تكوين أملاح الكالسيوم، أحد المكونات الأساسية لحصى الكلى البلورية.

روابط ذات صلة

ثنائية ميسي تساعد برشلونة في التفوق على إلتشي

ثنائية ميسي تساعد برشلونة في التفوق على إلتشي
موديرنا: اللقاح المضاد لكورونا المتحور جاهز للاختبار

موديرنا: اللقاح المضاد لكورونا المتحور جاهز للاختبار
نجل ترامب يدلي بشهادته أمام النيابة حول “فاتورة” حفل التنصيب

نجل ترامب يدلي بشهادته أمام النيابة حول “فاتورة” حفل التنصيب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*