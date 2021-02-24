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أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بمركز الدليمية

أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بمركز الدليمية

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أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بمركز الدليمية

أمير القصيم يدشن مشاريع تنموية بمركز الدليمية
http://almnatiq.net/?p=954370
المناطق - بريدة

دشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، تسعة مشاريع تنموية بمركز الدليمية، بتكلفة إجمالية تجاوزت 33 مليون ريال، بحضور وكيل الإمارة الدكتورعبدالرحمن الوزان، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي.
وأوضح سموه، أن تدشين المشاريع الجديدة والقيام بالجولات الميدانية التفقدية، تأتي للالتقاء بالمواطنين والمسؤولين، مؤكداً أن جائحة كورونا لم تؤثر على استمرار مسيرة البناء والتنمية والتطوير في ظل الحكومة الرشيدة – أيدها الله – .
كما افتتح سمو أمير القصيم المقر الجديد لبلدية الدليمية، وشهد الحفل الخطابي المعد بهذه المناسبة، كلمة لرئيس المركز زبن الجديع استعرض خلالها ما تحقق من مشاريع تنموية أسهمت في دعم الجهود المبذولة لخدمة أهالي المركز.
ثم دشن سموه – عن بُعد – مبنى الجمعية الخيرية بالدليمية بتكلفة بلغت 1400000 ريال، كما وضع حجر الأساس لمشروع إنشاء خمس وحدات سكنية بتكلفة 1700000 ريال، تنفذه جمعية البر الخيرية بالدليمية بالتعاون مع جمعية بنيان الخيرية، على مساحة 550 متراً مربعاً لكل وحدة سكنية .

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