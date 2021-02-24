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مسؤولي قطاعات جمعية الكشافة يناقشون خطة العمل المشترك والتطلعات لعام 2021

مسؤولي قطاعات جمعية الكشافة يناقشون خطة العمل المشترك والتطلعات لعام 2021

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مسؤولي قطاعات جمعية الكشافة يناقشون خطة العمل المشترك والتطلعات لعام 2021

مسؤولي قطاعات جمعية الكشافة يناقشون خطة العمل المشترك والتطلعات لعام 2021
http://almnatiq.net/?p=954393

ترأس الأمين العام المُساعد للشؤون الإدارية بجمعية الكشافة العربية السعودية، سعيد بن محمد أبودهش ، يوم أمس ، الاجتماع الذي عقدته أمانة الجمعية لمسؤولي القطاعات الكشفية بمقر الجمعية للقطاعات التي مقراتها بالعاصمة الرياض، وافتراضيا لمن هم خارجها ، ضمن الاجتماعات المُدرجة في خطة الجمعية للعام الحالي 2021م. 

وأكد ابودهش في كلمة له خلال افتتاحه الاجتماع أن أمانة الجمعية تنطلق في برامجها السنوية من خلال الهدف العام لخطتها الاستراتيجية حيث تعمل وفق منظومة بشرية وإدارية وتقنية متكاملة لنشر وتشجيع الكشافة في إنحاء المملكة وتهيئة النشء وإعداد الشباب خُلقياً وثقافياً واجتماعياً ، وبما يتسق مع الهدف العام لمسار تجديد الكشفية في الإقليم الكشفي العربي الذي يؤكد على تطوير الأنشطة لتوفير بيئة تعلم غير رسمية للفتية والشباب تعزز مشاركتهم وتنمي قدراتهم للتعامل مع أهداف التنمية المستدامة ، وجذب وتدريب المتطوعين من ذوي الخبرة والاحتفاظ بهم من أجل تقديم برامج أفضل للفتية والشباب في بيئة آمنة من الأذى ، وصولاً الى تحقيق رؤية الكشافة العالمية من أن تكون الكشافة بحلول 2023 هي الحركة التربوية الشبابية الرائدة في العالم، لتمكين 100 مليون من الشباب ليكونوا مواطنين فاعلين في إحداث التغيير الإيجابي في مجتمعاتهم وفى العالم على أساس قيم مشتركة.  

ناقش بعد ذلك مفوض تنمية العضوية ومتابعة القطاعات بالجمعية الدكتور عبدالله بن عمر جحلان ، مع مسئولي القطاعات النقاط المدرجة على جدول أعمال الاجتماع والتي كان من أهمها خطة العمل المشترك بين القطاعات الكشفية ، والتطلعات لعام 2021، و مخرجات البرنامج الكشفي الوطني في مواجهة الحالات الطارئة ، واحتياجات القطاعات الكشفية من برامج الجمعية ، حيث أُتخذت بشأنها القرارات والتوصيات اللازمة . 

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