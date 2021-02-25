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باحثة: التجارب السريرية للقاحات المضادة للطفرات الجديدة من كورونا ستبدأ في الصيف

باحثة: التجارب السريرية للقاحات المضادة للطفرات الجديدة من كورونا ستبدأ في الصيف
http://almnatiq.net/?p=954396
المناطق - وكالات

أعلنت باحثة بجامعة “أوكسفورد” أن التجارب السريرية للقاحات المضادة للطفرات الجديدة لفيروس كورونا ستبدأ في فصل الصيف لضمان توفر لقاحات محدثة خلال فصل الخريف إذا لزم الأمر.

وقالت البروفيسورة سارة غيلبرت، للجنة العلوم والتكنولوجيا في مجلس العموم البريطاني، إن فريقها كان ينتج مخزونات أولية من اللقاح الذي يستهدف الطفرات الجديدة التي كانت مقاومة جزئيا للقاحات الحالية التي يتم طرحها.

وأوضحت أنه “بينما لا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت اللقاحات ستحتاج إلى التغيير، فالعمل الضروري قد بدأ وسيتعين علينا اتخاذ قرار في الصيف”، مشددة على “أننا نحتاج إلى الاستعداد حتى يكون كل شيء في مكانه، إذا اتضح أننا بحاجة إلى القيام بذلك”.

وأضافت: “في الوقت الحالي، من المقرر أن تكون الخطط جاهزة لحملة التحصين في الخريف، لذا قبل دخول فصل الشتاء سيكون لدينا لقاح جديد متنوع إذا اتضح أن هذا هو المطلوب”.

وكانت دراسة أجرتها جامعة “أوكسفورد” أظهرت أن اللقاح المضاد لفيروس كورونا الذي طورته مع شركة “أسترازينيكا” يوفر حماية بنسبة 76٪ لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بعد الجرعة الأولى.

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