تعليم الحدود الشمالية يعلن بدء التسجيل في مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات

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دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الحدود الشمالية ممثلة بإدارة النشاط الطلابي اليوم ، طلاب وطالبات المنطقة إلى التسجيل في مسابقة الكانجارو العالمية للرياضيات لعام 2021م، عبر الموقع الرسمي للمسابقة

‏https://www.kangarooksa.com، مبينة أن التسجيل مستمر حتى الـ16 من شهر القادم.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الحدود الشمالية خالد المضياني أن المسابقة تهدف إلى إبراز المواهب وتعزيز شغفهم بمادة الرياضيات، وتطوير قدراتهم الخاصة، وترسيخ أهمية تعليم الرياضيات، وتشجيع الطلاب على إتقان المعرفة في الرياضيات، وتطوير المهارات والقدرة على حل المسائل الحسابية، وتطبيق المفاهيم الرياضية وربطها بالحياة اليومية، وتوفير بيئة تعليمية تنافسية محفزة وممتعة لتعليم الرياضيات.