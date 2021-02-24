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المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران

المركز الوطني للأرصاد: سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران
http://almnatiq.net/?p=954402
المناطق - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهاً بتشكل سحب رعدية ممطرة على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، تشمل مدينة نجران، ومحافظات بدر الجنوب، وحبونا، وثار، ويدمة، وخباش.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة السابعة مساءً.

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